Ve třídě Sluníček zrovna všichni žijí utkáním ve stolním hokeji mezi Ruskem a Českem. Kluci po sobě střílejí puky jako při opravdovém hokeji, vše za povzbuzování dvou spolužaček, z nichž jedna mává vesele státní vlajkou.

Zbytek dětí si buď klidně maluje nebo používá novou interaktivní tabuli, na které si mohou malovat nebo hrát mezi sebou hry. Ve třídě panuje klid, děti mezi sebou šeptají, jsou zabrané do svých činností. To ve vedlejší třídě Žabiček je ticho úplně, až to vypadá, že jsou děti pryč. Jsou ale zabrané do hry na maséry. Ředitelka Zdeňka Krutišová jim ukazuje, jak má jeden spolužák masírovat druhého. Je to třeba, jelikož třída se ve chvíli chystá ven na svou zahradu. „Děti si hezky zahřejí svaly. Teple se oblečou a mohou si hrát, jak chtějí. Studené počasí jim náladu nemůže zkazit,“ říká s úsměvem ředitelka školy.

A má pravdu, jelikož děti se rychle oblékají a za doprovodu učitelek zvesela míří ven. „Máme vlastní zahradu zrekonstruovanou podle nových trendů na takzvanou Přírodní zahradu, s chodníky a umělým kopcem. Děti si tady hrají moc rády,“ dodává Krutišová.