Na výstavě představují ženiny malůvky od roku 2000. „Dál do minulosti jsem už nechtěla jít. Jsou tam převážně mašle, štátky, keramika dokonce představuji i jednu malovanou kolébku,“ představila obsah výstavy lidová maléřka Marie Švirgová.

Ve své tvorbě s osobitým stylem představila také nepříliš obvyklé motivy. „Mašle si takto nechaly vymalovat děvčata k sukni, měly nějakou brokátovou a chtěly, aby se jim motivy na sukni opakovaly na mašlích. Moderním motivům se nevyhýbám, když si to zákazník poručí, tak mu musím vyhovět,“ s úsměvem konstatovala Švirgová.

Podle ní se člověk s talentem a citem musí narodit. „Já jsem začala malovat v jedenácti letech a naučila jsem se to od súsedy, která malovala. A mě to tak chytlo, že mě to neopustilo dodnes," vypráví.

Kolik za život vymalovala mašlí a dalších věcí nedokáže říct. „Já jsem si to nezapisovala, tak to říct pořádně nemůžu. Tady jsou vidět mašle jen od roku 2000, a to nám je nezapůjčili všichni, výstavní síň je plná," říká.

Ze zániku tradice lidové malby žena strach nemá. „Sama jsem to naučila šest děvčat, a teď jsou to stovky maléreček, které se lidový ornament učí malovat ve Výtvarné folklorní akademii v Břeclavi s Dášou Benešovou," uvádí.

Podle ní se současné malérečky věnují hodně obkreslování starých vzorů. „Vymýšlení nových jim moc nejde, nám staré maléřky neprozradily vůbec nic. My jsme si museli svoje vzory vymýšlet samy. Říkám jim, musíš si to i sama představit, nemůžeš jen obkreslovat. Musíš si složit svůj vzor,“ uzavřela Švirgová.

Vznik Výtvarné folklorní akademie přiblížila Dagmar Benešová. „Před lety jsem měla nutkání naučit se malovat ornament, a před šesti lety jsem našla malérečku, u které se mi líbil rukopis. Byla to právě Maruška Švirgová. Před pěti lety jsem za ní přišla, jestli by mě to naučila. Myšlenka byla, že se to chci naučit jenom já, ale nakonec jsme naučili malovat slovácký ornament přes tisíc lidí. Nejen na Slovácku, ale také v zahraničí, učili jsme už i v USA. Zájemců o lidový ornament přitom pořád přibývá,“ přiblížila.

DAVID KORDA