Jižní Morava - Košty vín mají na jihu Moravy dlouholetou tradici. Někde už je vinaři pořádají padesát a více let. Kromě domácích obyvatel lákají také hodně turistů.

Atmosféra i setkání s přáteli láká Vlastimila Krmíčka z Břeclavi na koštech vín, které se konají na mnoha místech Jihomoravského kraje. Akce mají dlouholetou tradici. Někde je pořádají už desítky let. Zlepšuje se také kvalita vystavovaných vín. „Jezdím do Hrušek nebo do Drnholce. Mám tam kamarády, je to ideální příležitost si s nimi popovídat. Navíc ochutnám tamní víno,“ řekl Krmíček.