Za den pobytu ve Valticích totiž nově turista zaplatí namísto jednadvaceti rovných padesát korun. „Mám informaci, že podnikatelé dokonce chystají petici, která má být adresovaná městu. Pokud bychom ji skutečně obdrželi, museli bychom ji minimálně v radě projednat. Sám bych byl rád, kdyby se toto téma ještě jednou otevřelo,“ okomentoval starosta města Pavel Trojan.

Právě on byl jedním z hlasitých odpůrců, kteří se návrh finančního výboru rozhodli nepodpořit. „Navrhoval jsem navýšení na třicet korun. V současné složité době mi nepřipadá rozumné poplatek tak výrazně zvyšovat. Dokonce i Mikulov ponechal částku na jednadvaceti korunách,“ připomněl starosta.

Jak Janota mladší zdůraznil, ukončení provozu ubytování je spíš jakýmsi manifestem. „Vedu ještě ubytování v sousední Lednici. Protože se mi narodila druhá dcera, bylo nám jasné, že časově nebudeme zvládat. A když jsme zvažovali, co zavřít, rozhodli jsme se právě pro Valtice, přestože jsou z mého pohledu finančně výhodnější. Tento můj krok byl tedy spíše na truc městu,“ vysvětil podnikatel.

S placením turistické taxy problém nemá. „Pochopitelně, že mají pravdu ti, co myšlenku obhajují. A to v tom, že padesátikoruna jde z kapsy turistům. Ovšem my jako podnikatelé o tuto částku musíme cenu na osobu navýšit. Kdybych měl jistotu, že v této době budu mít otevřené, že nám covid už žádné potíže působit nebude, neváhal bych. Ale takto? V porovnání s Lednicí je to dvacet korun na osobu rozdíl. Když přijede čtyřčlenná rodina, už je to za den osmdesát korun. Nyní bohužel nevíme, jak se lidé zachovají, kolik z nich na dovolenou vůbec vyrazí, a jestli pak nebudou počítat každou korunu. Mně osobně vyhovoval tisícikorunový paušál za lůžko, který jsme platili před pár lety. Byl fér pro podnikatele i pro město,“ zamýšlel se Janota mladší.

Opoziční zastupitel a člen finančního výboru města Aleš Hofman si nemyslí, že právě navýšení poplatků povede ke snížení ubytovacích kapacit ve městě. „Naopak, zrovna dnes jsem se na radnici dozvěděl, že s novým rokem další ubytování otevřelo. Vím, že situace nyní není jednoduchá. Přesto si myslím, že podnikatelé ve městě strádat nebudou. Kvůli koronaviru přemýšlí o dovolené v tuzemsku čím dál více lidí, ostatně i loni v létě byla ve Valticích návštěvnost vysoká. V tomto směru bych tedy obavu neměl,“ zareagoval Hofman.