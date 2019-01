Lednice – Je to poslední útočiště zvířat, poslední biotop u Lednice. A starosta z toho chce udělat Las Vegas, Disneyland. Iniciátorka petice namířené proti vzniku Fotbal Parku na lednických Dolních loukách Klára Rothscheinová nešetří ostrými slovy. Podle ní dal starosta Libor Kabát v Lednici „potichu" zelenou novému módnímu sportu, který kombinuje fotbal s golfem.

Fotbalgolfové hřiště. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

První muž obce to ale odmítá. „Investor se přišel zeptat, zda by mohl na soukromých pozemcích provozovat fotbalgolf. V záměru, k němuž jsme se vyjadřovali, stojí, že se na louce vysečou chodníčky končící důlkem. To je vše. S tím nemáme problém," řekl Kabát.

Podle něj se jedná jen o první krok. Vzhledem k poloze luk musí investor získat souhlasy ochránců přírody, památkářů a stavební povolení. „Pak teprve můžeme začít projednávat konkrétní podmínky vzniku a provozu hřiště," uvedl starosta.

Rothscheinová ho ale viní ze zákulisní podpory projektu. Dalšího, kdy podle ní dostávají investoři odjinud přednost před těmi místními. „Starosta jen mlží, nikdo by do toho nešel, kdyby neměl příslib podpory od obce. Vymysleli to tak geniálně, že se obejdou bez stavebního povolení," podotkla bývalá zastupitelka, která stojí v čele lednického Okrašlovacího spolku.

Jeden z trojice investorů Kamil Masný jí dal za pravdu. „Nic stavět nebudeme. Už máme v ruce všechna souhlasná stanoviska, čekáme jen na zemědělský půdní fond," sdělil muž, který by rád navázal spolupráci s majitelkou nedaleké hospody, kde by vznikly šatny a další zázemí pro hráče.

Současně odmítl, že by k Fotbal Parku měly jezdit denně stovky aut. „Je to rekreační vycházková aktivita, která nijak neovlivní zvířata ani rostliny. Povolení jsou toho důkazem. Na hřišti se bude pohybovat maximálně dvacet lidí, aut nebude víc než deset," přiblížil muž, který se usadil ve Valticích.

Rothscheinová je přesto proti. „Je tam klid a hezky, což oceňují desítky lidí. Já tam bydlím a pozoruji z okna zvířata. Na fotbalisty se dívat nechci. Jestli z toho udělají další atrakci pro turisty, nabídnu jim náš barák jako první," vyjádřila se aktivistka, která požaduje, aby podobné záměry vždy projednávali a schvalovali zastupitelé. Veřejně.

Právě na čtvrtečním zasedání lednického zastupitelstva chce Rothscheinová starostovi předat petici, kterou za pár dnů už podepsala více než stovka lidí.

Kabát je připravený své kroky obhajovat. „Chápu, že se fotbalgolfové hřiště někomu nemusí líbit, ale co jsme měli říct? Že nesouhlasíme, aby si investor na louce vysekal chodníčky? Přijde mi to hodně podpásové," hájil se starosta.

Louky, kde má téměř pětihektarový Fotbal Park vzniknout, leží za obcí podél cesty k Loveckému zámečku.

Co je fotbalgolf

· Hraje se na hřišti podobném golfu o rozloze 2,5 – 5 hektarů

· Má 18 jamek se vzdáleností od 25 do 200 metrů

· Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky

· Hraje se fotbalovým míčem, hráči se ho snaží na co nejméně kopů dostat do jamky