Zbudování nových nákupních prostor plánoval vlastník pozemků, kterým je společnost Pentacles Development. Výkonný ředitel firmy Ladislav Fňouka je přesvědčený, že nové obchodní centrum zákonitě neznamená zhoršení dopravy na výjezdu z města. „Jsou stovky Břeclavanů, kteří pravidelně jezdí za nákupy do hodonínského Kauflandu. Ti by v budoucnu nakupovali doma v Břeclavi a kruhový objezd už by nezatěžovali. Každopádně souhlasím s tím, že samotná řízená křižovatka není řešením," řekl nedávno Deníku Rovnost.

Nový supermarket pro Břeclav: ve středu o něm rozhodnou zastupitelé

Investor byl připravený udělat studii a zohlednit její výstupy v řešení dopravy. Navíc byl ochotný zaplatit zkapacitnění kruhového objezdu formou bypassu.

Právě zpracování dopravní studie, která má řešit celou oblast od kruhového objezdu až po zástavbu v místní části Stará Břeclav, byla nejzásadnějším doporučením dopravní komise města.