Nejdřív ano, pak zase ne. Uzavírku provází zmatky, Lednice si zatím oddechla

Břeclavsko – Obyvatelé Lednice, Sedlece, Valtic nebo Mikulova ještě ve čtvrtek počítali s plánovanou úplnou uzavírkou tahu I/40 mezi Valticemi a Mikulovem. Měla začít v pátek v pět hodin odpoledne. Úředníci však na poslední chvíli udělali veletoč. „V pátek a pravděpodobně ani příští týden uzavírka nezačne,“ potvrdila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Ilustrační foto - uzavírkaFoto: Deník / Archiv

Krajští úředníci z odboru dopravy to zdůvodnili tím, že uzavírka nebyla v dostatečném předstihu projednána. „Až po zajištění náhradní autobusové dopravy bude rozhodnuto o termínu uzavírky,“ doplnila Brindzáková.



Objížďky měly vést přes Lednici, která je plná turistů. „Máme obavy. Zažili jsme kolony už na začátku měsíce při prodlouženém víkendu. Snad se to tentokrát podaří zvládnout,“ řekl ve čtvrtek Kabát. To ještě netušil, že uzavírku mezi Valticemi a Mikulovem úředníci odloží.



Dělníci měli po tři víkendy opravovat dva železniční přejezdy. „Kvůli zvýšení bezpečnosti je doplní závory,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Stavba je součástí revitalizace trati Břeclav – Znojmo.

Objízdnou trasu přes Lednici bere tamní starosta jako nutné zlo. „Jinudy to nejde. Uvítali bychom ale uzavírku mimo prázdniny. Proudí sem davy turistů a další dopravní zátěž je problém,“ konstatoval Kabát.



Dopravní peklo zažila v těchto dnech Břeclav kvůli plánované uzavírce jedné z křižovatek. „Hrůza,“ okomentovala středeční kolony na facebookové stránce Deníku Rovnost třeba Alžběta Pešková.



S rozkopaným centrem se musejí vypořádat i návštěvníci Mikulova, kde se opravuje Česká ulice.





Na Břeclavsku jsou omezení kvůli opravám mostů i na dálnici D2. Řidiči postávají také na tahu z Brna do Mikulova u mostu přes Nové Mlýny u Pasohlávek. Dopravu tam řídí semafory.



Uzavřený je stále i opravovaný most přes dálnici u Velkých Pavlovic. „Projíždět mohou jen autobusy. Most chceme zprůjezdnit kolem pětadvacátého srpna,“ uvedl šéf břeclavské pobočky Správy a údržby silnic Ladislav Hádlík.