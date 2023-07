Nabídku doplňují alternativy vanilky, například francouzská s lehce citronovým nádechem, nebo ta s oříšky a karamelem. Dále pak třeba Rafaelo, oblíbené mascarpone, jogurtové zmrzliny a osvěžující ovocné, jejichž základem není smetana. „Smetanových zmrzlin máme pokaždé více, vždy tak v poměru deseti ku šesti. Teď v létě, kdy je hodně horko, jsou v kurzu ale spíše sorbety. Jahoda a citron, to je klasika,“ doplnila ho manželka Andrea.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Fronty bývají ve Valticích opravdu dlouhé. Především pak o víkendech, kdy u stánku se zmrzlinou za vraty na náměstí kmitá i pět lidí. Většinu zákazníků tvoří ženy. „Muži si možná raději zajdou na to pivo. Ovšem když už si dávají zmrzlinu, pak klasiku. Můžete si být jistí, že muži nad pětapadesát půjdou do čokolády. Nebo do jahody s citronem,“ usmíval se Pincel.

Ženy oproti tomu více experimentují. „Především pak, pokud jsou zcestovalé. Obecně se dá říci, že ženy spíše zkoušejí nové chutě. Pochopitelně v tom ale hraje roli i věk,“ zamýšlí se Andrea Pincelová. U dětí pak vyhrávají barvy. Tedy jahoda, mango. A sušenky, které znají v podobě sladkostí ze supermarketů.

Švestky i máta ve zmrzlině v Hustopečích. Co jsem dlužný? Kolik chcete

Oba manželé shodně přitakávají, že se celkově čeští zákazníci začínají více osmělovat. Důkazem jsou i nové příchutě, které si tým Valgelato pro letošní sezonu připravil. „Máme třeba karamelový větrníček. Opravdu jsme se chutí trefili, když ho jíte, máte pocit, že jde o větrník skutečný. Podobné je to i s likérovou špičkou,“ nalákala Pincelová.

Dodala, že velký boom zažívají i zmrzliny přívlastkové. Tedy ne fádní hruška, ale třeba hruška se skořicí. Naopak například sůl ve Valticích neuspěla. „Když jsme napsali mandle pražená solená, téměř nikdo neměl zájem. O mandli praženou ale ano. Slaný arašíd, který v Praze u kolegů skvěle jde, si u nás moc lidí neobjednávalo. Přitom lehce slaný nádech sladkou zmrzlinu pozvedne v chuti,“ je přesvědčený Pincel.

Zmrzlinu rolují desátý rok

V Pavlově už desátým rokem rolují svoji zmrzlinu životní o obchodní partneři Eva Hrubá a Antonín Juriga. Jejich Bistro Přístav je v okolí vyhlášené. „Jako základ máme smetanu ochucenou cukrem a ovoce. A to jak čerstvé, tak i mražené. Ne vždy je totiž v sezoně vše dostupné. Nejvíce u nás jde banán se sušenkami Oreo, dračí ovoce pitahaya či kyselejší kombinace limetka s citronem či malinami,“ přiblížil Juriga. Oni i zmrzlináři z Valgelato využívají pro výrobu zmrzliny zásadně čerstvé suroviny bez dochucovadel a jakýchkoli náhražek.

Zatímco ženy si v Pavlově nejčastěji dávají zmrzliny se sladším ovocem, muži preferují to kyselejší. „Zřejmě je to známka, že si ženy potřebují život osladit. Mužům nevadí ani kombinace višeň a citron, nebo dokonce samotná višeň,“ okomentoval Juriga.

Zdroj: Valgelato

Za porci valtické zmrzliny si lidé oproti loňsku mírně připlatí. Dají za ni čtyřicet korun. Důvodem je nárůst cen za vstupní suroviny. V Bistru Přístav nezdražovali už tři roky. Jejich rolovaná vyjde zákazníky na devětadevadesát korun. S posypy a polevami se ale může cena vyšplhat až na sto padesát korun. „Lidé zvažují, zda ji koupí především tehdy, když nevědí, o jakou zmrzlinu se jedná. Jakmile ale uvidí porci u jiného zákazníka, vyzkoušejí ji a třeba se i vrátí,“ zmínil Juriga.

Stále populární jsou na Břeclavsku také točené zmrzliny. Ty nejlepší podle zákazníků nabízí Zmrzlina U Machů. Její stánky lidé naleznou v Podivíně či v Moravské Nové Vsi. Právě sem pravidelně chodí se svými dvěma dcerami i Lucie Sopková. „Je opravdu luxusní. Navíc se mi jako mámě líbí, že je možné tady s dětmi posedět pod slunečníky. Holky často skáčou na trampolíně nebo jen tak jezdí na skluzavce. Zkrátka se sem rády vracíme,“ pochvalovala si žena.

Nedělní koncerty v Břeclavi. K tanci a poslechu hrála country hudba

NEJLEPŠÍ ZMRZLINY V OKRESE

Valgelato Valtice – porce řemeslné zmrzliny od 40 Kč

Špachtle u Šutráku Rakvice – porce řemeslné zmrzliny od 55 Kč

Bistro Přístav Pavlov – rolovaná zmrzlina od 99 Kč

Rolowaná zmrzlina Hustopeče – cena pohyblivá mezi 90, 120 a 150 Kč