Důvodem je jak nejistá sezona ovlivněná koronavirovou pandemií, tak i nákladný provoz. "Koupaliště by si zasloužilo generální rekonstruci. Nemůžeme si ale dovolit opravit ho za šedesát milionů tak, jak tomu bylo třeba v Mikulově, přesto se každý rok snažíme, aby bylo na sezonu připravené, ale je to pokaždé o něco těžší bitva," poznamenal starosta obce Miroslav Vymyslický.

Koupaliště se pro Březí, které ročně hospodaří s rozpočtem okolo dvaceti milionů korun, začíná stávat zátěží. Vedení si uvědomuje, že bez nákladných investic a kompletní renovace je jeho provoz do budoucna v ohrožení. "V sedmdesátých letech minulého století, kdy vzniklo, šlo jistě o skvělý nápad, který fungoval. Životní styl lidí byl jiný, letní odpoledne trávili u vody. Nyní má čtvrtina obyvatel vlastní bazén na zahradě," zdůvodnil Vymyslický.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkAby v obci zjistili, kolik lidí koupaliště skutečně využívá, uspořádali loni anketu. "V podstatě z ní vyplynulo, že šestapadesát procent místních tam vlastně vůbec nechodí. Pochopitelně vím, že jde v Březí o tradici. Nicméně velice nákladnou, která není dlouhodobě úplně udržitelná. Kromě toho zabírá bazén s okolním areálem velkou plochu obce, kterou využíváme prakticky jen dva měsíce v roce. Je s tím spojená spousta práce a zisk je diskutabilní. To, co vyděláme, následně vložíme do oprav. Spíše jde tedy o službu pro občany navíc," přiblížil situaci starosta.

Březí

* První písemná zmínka: .1249

* Počet obyvatel: 1714

Vedení obce proto nyní zvažuje, zda koupaliště nepřebudovat například na přírodní biotop. "Umím si představit mít zde park, biotop s ekologickým čištěním, který by nevyžadoval takovou péči, množství personálu, techniky a chemikálií, a přesto by lidem sloužil dvanáct měsíců v roce," naznačil Vymyslický.

Před několika týdny tamní svrhli zeď, která koupaliště ohraničovala. Důvodem bylo její stáří a nebezpečný sklon. Nahradil ji klasický drátěný plot. "Tak, jako s plotem, je to na koupališti téměř se vším. Zastaralá je technologie i bazény. I kdybychom těch šedesát milionů měli, investovali bychom je spíše do oprav chodníků, silnic, do školy, školky a dalších věcí, které lidé využívají denně proto, abychom jim zpříjemnili život. Ostatní je jen nadstavba," zmínil starosta.

Dalším z faktorů, který vedení obce k těmto úvahám přivedl, byla vysoká konkurence v okolí. "Nemůžeme se rovnat kompletně zrekonstruovanému koupališti Riviéra v Mikulově nebo Aqualandu Moravia v nedalekých Pasohlávkách. Do Březí se jezdí koupat především ti, kteří míří za klidem," poznamenal Vymyslický.

Zrušení koupaliště by mrzelo například Robina Cibulku, který se do Březí před pěti lety přistěhoval z nedalekého Nového Přerova. "Pokud by se musel koupák rušit, mrzelo by mě to, protože v širokém okolí kromě Mikulova žádná obec koupaliště nemá, ale je mi jasné jaké náklady obec musí vynaložit aby ho udržela v chodu," zareagoval Cibulka.

Jak přiznal, ke koupališti má nostalgický vztah. "Jako malí kluci jsme často naskočili o prázdninách v Novém Přerově na kolo a jeli po staré rozbité vojenské cestě, které by díry záviděl i tankodrom, právě na březácké koupaliště. Za dobu, co jsme v Březí, jsme byli na koupališti ale pouze jednou, a to jen kvůli brouzdališti pro syna. Máme svůj bazén a nemáme potřebu se jít koupat někam jinam. Když už jsme šli na koupaliště, tak jen skrz suprový bar na točné pivo," vyzdvihl mladý muž.

Tip na výlet

Kostel sv. Jana Křtitele v BřezíZdroj: Čtenář reportérKostel svatého Jana Křtitele v Březí

V Březí se nachází románský kostel svatého Jana Křtitele ze 17. století. Roku 1860 byl vysvěcen a je památkově chráněný stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením.

V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m, průměr dolního kruhu je 2m. Nachází se na něm celkem 13.684 skleněných křišťálových ověsků.

Zámek MikulovZdroj: Deník/Attila RacekZámek Mikulov



Šest kilometrů od Březí se nachází zámek Mikulov. Stojí na skalnatém kopci zvaném Zámecký vrch a tvoří jednu z dominant města.



Prostory zámku slouží jako stálá expozice Regionálního muzea v Mikulově.



Na místě mikulovského zámku původně stál kamenný románský hrad z dob Přemyslovců. Ve 13. století připadl Lichtenštejnům a začal být přestavován do gotické podoby, z níž se dochovala především dominantní válcová věž s břitem.



S novými majiteli, rodem Dietrichštejnů, byl zámek přestavěn na renesanční. Roku 1719 však vyhořel. Byl však znovu obnoven a potřebám Dietrichštejnů sloužil až do roku 1945, kdy v rámci osvobozeneckých bojů opět vyhořel. Díky iniciativě Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl podle plánů brněnského architekta Otakara Oplatka v průběhu 50. let 20. století zámecký areál obnoven – při citlivém zachování barokního charakteru.



Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů.