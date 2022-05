Při odbočování doprava se nepodíval do bočního zrcátka, nezaregistroval tak ženu na kole jedoucí v pruhu pro cyklisty, a srazil ji. Tak nějak se odehrála jedna z nehod v Břeclavi v místech křížení ulic třída 1. máje a U Nemocnice.

Právě toto místo patří za poslední dva roky k nejkritičtějším úsekům na silnicích v okrese. Vyplývá to z dat zveřejněných serverem České asociace pojišťoven.

V křižovatce ve směru na Poštornou nedaleko bývalého podniku Tranza došlo za dva roky k celkem čtyřem nehodám, které si zde vyžádaly dva zraněné. „Nejčastější příčinou nehod bylo nedání přednosti v jízdě,“ informoval autor statistik Michal Janko.

Nelichotivé prvenství si v Břeclavi však dle serveru České asociace pojišťoven drží jiné místo v centru. A to křižovatka na mostě u řeky Dyje v Lidické ulici. Během dvou let zde řidiči havarovali hned devětkrát. Pěti lidem pak museli přispěchat na pomoc záchranáři. „I v tomto případě bylo nejčastější příčinou nedání přednosti v jízdě. A to při odbočování vlevo,“ upřesnil Janko.

Podle řidičky Moniky Gajdové je v Břeclavi vůbec nejbezpečnější chodit pěšky. „Celé město je jedna velká divočina. Křižovatka ve Staré Břeclavi je opravdu dost komplikovaná. Myslím si, že i zrušení jednoho přechodu pro chodce od cyklostezky ke splavu by tu pomohlo. Problém může být taky cesta od domova důchodců z ulice Na Pěšině. Nezřídka se taky stává, že se někdo nevyzná ve značení a při odbočování z Lidické na Sovadinovu ulici vjede do špatné odbočky,“ okomentovala žena.

Své o nehodách v těchto křižovatkách vědí také břeclavští policisté. „Jde o místa se světelnými křižovatkami, kde se stávají havárie, ať jsou semafory zapnuté či nikoli. Většinou nedají řidiči přednost protijedoucím autům či cyklistům. Důvod? Téměř výhradně nepozornost, selhání a chyby řidičů. Nevěnují se zkrátka řádně řízení v provozu,“ poukázal vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Silný provoz, pozornost vztažená k mobilnímu telefonu a nedostatečný přehled o situaci na silnici pak má především na průtahu Břeclaví fatální následky. „Roli hraje samozřejmě více dalších okolností. Déšť v noci i ve dne, zamlžená okna auta, neosvětlení cyklisté nebo cyklisté v tmavém oblečení. Rozhodně si nemyslím, že by cesta byla špatně značená,“ zmínil vedoucí dopravního inspektorátu.

Připomněl, že se kdysi tato místa skloňovala v souvislosti s možným zbudováním okružních křižovatek. „Kupříkladu v křižovatce U Nemocnice by prostor byl, ovšem zhodnotit vhodnost takového přebudování i vzhledem ke komplikacím s hustým provozem ve městě už musejí odborníci, kteří se tím zabývají,“ poznamenal Mach.

Opatrně oběma místy vždy projíždí také Petra Kaucká z Rakvic. „Řidiči jimi jezdí poměrně svižně a divoce. Jsem teď doma s malými dětmi, takže jezdím docela málo, ale i tak se mi v minulém týdnu stalo, že mi hned dva řidiči nedali přednost, přestože měli,“ uvedla.

Ne vždy je však rovnítko mezi kruhovým objezdem a nulovou nehodovostí. Příkladem je nedaleký Mikulov. Jako kritické místo vyhodnotil server i křižovatku u místního Lidlu. Během dvou let se tady stalo sedm nehod. Při nich se zranilo na šest lidí. „I v tomto případě bylo na vině nedání přednosti v jízdě,“ potvrdil Janko.

Řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení, často havarovali také na dalším místě v okrese. A to na dálnici D2 vedoucí z Brna do Bratislavy. Na úsecích, které spadají k Břeclavsku, z tohoto důvodu bourali hned čtrnáctkrát. Dvěma lidem poskytovali pomoc záchranáři.