Valtice – Šampionem mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex je víno z Moravy. Nejvyšší ocenění putuje do velkopavlovického vinařství Baloun za pozdní sběr Ryzlinku rýnského ročníku 2016.

Šampionem šestadvacátého ročníku mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex ve Valticích je Radomil Baloun (vpravo) s Ryzlinkem rýnským 2016. | Foto: Archív soutěže

První výsledky oznámili ve středu organizátoři soutěže ve Valticích. Mezinárodní komise složená z odborníků vybrala šampiona z kategorie bílých suchých vín. „Popravdě jsem to nečekal, hodnocení bývá ošidné. Bylo to příjemné překvapení, i když samozřejmě vím, že to víno je pěkné. Teprve půjde do lahví. Zraje, má minerální podtext jako německé rýňáky,“ přiblížil majitel vítězného vinařství Radomil Baloun.