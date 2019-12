Okresní město bude v roce 2020 hospodařit s rozpočtem ve výši 702 744 000 korun. „Město počítá se schodkem ve výši 85 901 000 korunu. Příjmy se předpokládají ve výši 616 843 000 korun. Do rozvojových investic bude směřovat 185 343 000 Kč. Právě výše investic je rozhodujícím faktorem pro výši plánovaného schodku,“ vyčíslil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Největšími projekty budou v příštím roce například rekonstrukce domova seniorů, úprava přednádraží či cyklostezka v Bratislavské ulici. „Suverénně největší investiční akcí roku 2020 je rekonstrukce domova seniorů, která v nadcházejícím roce spolkne přes 80 milionů korun. Předprostor před výpravní budovou Českých drah vyjde na asi 30 milionů korun a bude rozdělený do dvou etap. V roce 2020 proinvestuje město 10 milionů, v roce 2021 pak 20 milionů korun,“ uvedl Holobrádek.

Cyklostezka v Bratislavské ulici by včetně úpravy křižovatky s Mládežnickou ulicí měla vyjít na necelých 10 milionů korun. „Chystá se také cyklostezka kolem Včelínku za 1,5 milionu, rekonstrukce chodníků a cyklostezky v ulici Národních hrdinů za 2,669 milionu korun či první etapa revitalizace sídliště v Budovatelské ulici za 6 milionů korun,“ vyjmenoval mluvčí.



Velkou položkou bude také jedenáctimilionový projekt obnovy břeclavského zámku. „Čekají nás ale i úpravy zimního stadionu. Konkrétně mantinelů, ozvučení a opravy šaten za 5 milionů korun. Postupně chceme i obnovovat veřejné osvětlení. V Lidické ulici za 2 miliony korun, v dalších ulicích pak postupně v letech 2021 a 2022 za 5 milionů. Připravujeme i dokončení výměny oken zámečku Pohansko, to za 2 miliony korun, a rekonstrukci kina Koruna za 5 milionů,“ sdělil Holobrádek.



Tříletý rozpočtový výhled pamatuje i na obnovu krytého bazénu za 20 milionů korun či výstavbu domu s pečovatelskou službou v Hájové ulici za 19 milionů. „Do sociální oblasti jsou tak celkem naplánované investice za téměř 123 milionů korun,“ upřesnil Holobrádek.

Přestože v Mikulově stále ještě nemají schválený rozpočet, již nyní je jasné, co bude největší investiční akcí nového roku. „Jednoznačně půjde o letní koupaliště za 71 milionů,“ uvedla mluvčí mikulovské radnice Jitka Sobotková.



Rozpočet budou zastupitelé ve městě pod Pálavou schvalovat až na konci února. „Děláváme to tak pravidelně a máme s tím dobré zkušenosti,“ zdůvodnila Sobotková.



V řadě projektů budou v roce 2020 pokračovat Hustopečští. „Přibyly nám navíc investice, s nimiž jsme nepočítali. Neuspěli jsme v první vlně žádostí o dotace, ale v té druhé už ano. Čeká tak na nás zbudování nástavby nad mateřskou školou U Rybiček za 37 milionů korun a stavební úpravy v Základní škole Nádražní tak, aby se stala bezbariérovou. Zde počítáme s investicí 11 milionů korun,“ uvedla hustopečská starostka Hana Potměšilová.



Pokračovat chce tamní radnice i v budování cyklostezky přes centrum města k vlakovému a autobusovému nádraží. „Navážeme tak na elektrifikaci a modernizaci železniční trati mezi Šakvicemi a Hustopečemi. Chystáme i zbudování parkoviště typu park and ride. Pokračovat chceme také v takzvaných zelených projektech s výsadbami stromů,“ přiblížila starostka.



Doplnila zároveň, že v příštím roce kraj zahájí výstavbu domova seniorů za 200 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic by mělo zahájit rekonstrukci a rozšíření protihlukové stěny u dálnice D2, která vede v těsném sousedství města.