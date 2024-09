Z prvního místa na pozici senátora příští týden zaútočí Róbert Šlachta. Očekával jsem, že mým vyzyvatelem bude spíše Koštial, řekl lídr Přísahy Deníku.

Kdyby se vyhlašovala soutěž o největšího smolaře senátních voleb, tu letošní by suverénně vyhrál nynější senátor a bývalý mikulovský starosta Rostislav Koštial. Kandidát koalice Spolu překvapivě nepostoupil do druhého kola, když jej o pouhých jednaosmdesát hlasů přeskočil poslanec a gynekolog Miloslav Janulík z ANO.

Koštial neskrýval, že je z neúspěchu smutný. „Překvapivé to pro mě opravdu bylo. Lhal bych, kdybych řekl, že mě to nemrzí. Mrzí. V průběhu sčítání byl mezi mnou a panem Janulíkem rozdíl pěti set hlasů. Říkal jsem si, že je to jasná prohra. Ovšem nakonec to bylo jen jednaosmdesát hlasů. To už člověka zamrzí pořádně. Ovšem musí to brát tak, jak to je. Nikdo nemá patent ani nárok být senátorem,“ vyznal se pro Deník nynější senátor.

Kandidátů do senátu bylo na Břeclavsku rovných devět. „První tři místa byla velmi těsná. Od počátku jsem říkal, že to bude plichta, a že roli budou hrát jen jednotky procent. Díval jsem se, kde to zaskřípalo, z analýzy bych něco asi vypočítat mohl, ale je zbytečné to teď ventilovat,“ okomentoval Koštial.

Překvapený byl i Šlachta, jenž do druhého kola senátních voleb postupuje z pozice vítěze. „Myslel jsem si, že udělám druhé kolo. Byl bych blázen, kdybych si nevěřil. A jsem hrozně rád, že to vyšlo. Ovšem myslel jsem, že do něj se mnou půjde pan Koštial. Opět se ale potvrdilo, že zafungoval pan Babiš, protože lidé volili spíše jeho ANO, než pana Janulíka. Opravdu jsem čekal, že mým vyzyvatelem bude stávající senátor,“ shrnul pro redakci lídr Přísahy.

Poslanec Janulík komentovat neúspěch protikandidáta Koštiala příliš nechtěl. „Lidé rozhodli a vybrali. Z mého pohledu bylo kampaně a obličejů na stozích slámy, na sloupech a na plotech až dost. Každý z nás přece dělá kampaň celý život už tím, jak ho žije,“ zareagoval.

Oba postupující kandidáti na senátora se shodli, že kampaň v posledním týdnu před víkendovým druhým kolem nijak vyostřovat nehodlají.

„Kampaň ale samozřejmě pojedu dál. Budu se snažit oslovit voliče zbývajících neúspěšných kandidátů. Určitě to nenechám jen tak plynout, ale útočit nebudu. Samozřejmě, že jim ale řeknu, že jsem alternativou a jinou variantou k panu Janulíkovi, který působil roky ve sněmovně, a kterého nikdo pořádně nezná a moc o něm neslyšel. Pokud nechtějí, aby se tak choval i v senátu, tak ať si vyberou Šlachtu, který to chce dělat jinak,“ nastínil svoje nejbližší plány lídr Přísahy.

Protikandidát Janulík má naopak záměr nechat voliče odpočívat a přemýšlet. „Posledních pár týdnů poletují všude jen stohy obličejů. Podle mě jde o plýtvání prostředky v době, kdy někteří lidé nemají ani střechu nad hlavou. Je to nelidské. Spíš by bylo rozumnější poslat peníze na povodně a nechat toho. Nejde o život, vždyť jsou to v uvozovkách jen volby,“ naznačil zase poslanec.

Poděkoval zároveň svým kolegům, že kampaň dosud vedli slušně. „V sobotu večer jsem ale už zaregistroval, že někteří začínají být osobní, a to se mně nelíbí. Senátorská kampaň je sice o osobách, ale nemusí být osobní a neslušná. Vnímám, že někomu už tečou nervy, a to je škoda. Z mojí strany bude poslední týden klidnější, ovšem nevím, jak ho vnímá můj protikandidát. Začíná být totiž velmi neklidný. To ale není můj styl,“ poukázal Janulík.

Koho bude volit a případně, koho podpoří, neúspěšný kandidát Koštial neprozradil. „Zatím nad tím upřímně ani nepřemýšlím. Nechci ovlivňovat veřejné mínění,“ zdůraznil opětovně zvolený krajský zastupitel.