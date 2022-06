Největší ukovaný rak na světě už hlídá Rakvice: mění barvu podle svitu slunce

Pakliže by obživl, těžko by člověk hledal obávanější stvoření. Když se ve středu dopoledne objevil na kruhovém objezdu u Rakvic na Břeclavsku, lidé ho hned zvěčňovali mobilními telefony. Jde zřejmě o největšího raka říčního na světě, vytvořil ho umělecký kovář Pavel Valášek. Do detailu propracovaná zvětšenina je z kovu, měří přes devět metrů a váží asi tři a půl tuny. Právě raka má ve znaku blízká obec, která si plastiku objednala.

Kovář Pavel Valášek začal ve středu brzy ráno s instalací více jak třítunového raka do středu kruhového objezdu u Rakvic na Břeclavsku. | Video: Deník/Iva Haghofer

„Rak je tvořený částmi, které se musejí svařit a sešroubovat dohromady. Celkem jich je na třiadvacet. Většinu už máme pohromadě,“ ukazoval redaktorce Deníku Rovnost ve středu dopoledne Valášek. Kompletně hotový bude rak ve čtvrtek, případně ještě o den později. Populární kozlík v Rakvicích zmizel: únosce neobměkčilo ani výkupné Středový ostrůvek doplní kameny odkazující k říčnímu dnu. Kovář Valášek si je vybral v želešickém lomu. „Dostat sem kameny byl docela problém, některé totiž vážily i tunu. Nejprve jsme skládali velké, do mezer potom ty menší. Celkem jich je asi pětačtyřicet tun,“ překvapil umělec, který na plastice raka ve své kovárně společně s pomocníkem pracoval několik měsíců. Barva se mění Kromě velikosti se rakvický rak pyšní ještě jedním unikátem. V závislosti na slunečním svitu bude měnit barvu. „Nátěr je trochu experimentem. Stávající barvy, které se prodávají, nám nevyhovovaly. Proto jsme si z Itálie nechali poslat zvláštní dvousložkovou barvu. Tu jsme si pak sami smíchali tak, abychom dosáhli správného odstínu,“ vyprávěl Valášek. Nadšený je z výsledku místostarosta Rakvic Pavel Rous. „Naprosto úžasná práce. Od modelu, který nám pan Valášek před několika měsíci přivezl ukázat, až po dnešní den. A to včetně nátěru, který se moc povedl,“ pochvaloval si. Ornamenty ze Slovácka si lidé prohlédnou ještě v říjnu, pak zamíří do Ameriky Novince věnovali pozornost také projíždějící řidiči. Někteří se podle všeho na kruhovém objezdu zdrželi i déle, než původně zamýšleli. Kovová plastika vyšla obec na 535 tisíc korun. Ukotvená je na podstavci, který drží čtyři tuny betonu. Nejnáročnější bylo podle autora vymyslet technologický postup tak, aby rak držel tvar, linie a kontury. Korýš má kovovou konstrukci a je opláštěný plechem. Aby Valáškovi neunikl žádný záhyb, a aby nastudoval i chování raka v nejrůznějších situacích, nechal si jednoho dokonce zásilkovou službou ve speciálním boxu doručit.

