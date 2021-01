Vystupují ve vlastních krojích a sami říkají, že jejich hlavním úkolem je rozvíjet a zachovat lidové tradice, propagovat a reprezentovat jejich region a Vrbici. Tamní Mužáci k desátému výročí založení sboru natočili první album s názvem „Rodnej dědině“. Spolupracoval s nimi zpěvák Jožka Šmukař a řada dalších hostů. Václav Hasík starší, vedoucí sboru nám ochotně odpovídal na otázky a slovácká vřelost z něj jen sršela.

Můžete přiblížit historii vzniku Mužáků z Vrbice?

Soubor Mužáci z Vrbice funguje od října 2003 a vznikl z potřeby sejít se nejenom ve sklepě, na zábavě nebo na hodech a zazpívat si krásné slovácké písničky. Dali jsme si do vínku, že budeme zpívat písničky z našeho regionu, z pera vrbických rodáků, ale také méně známé, nebo písničky upravené.

Co považujete za největší úspěch?

Mezi naše největší úspěchy považujeme natáčení pro televizi v pořadech Folklorika, Putování za písničkou, Vánoční posezení u muziky a Ta naše kapela.

Na jaké vystoupení nejraději vzpomínáte?

Taových vystoupení je hned několik, například na folklórním festivalu v amfiteátru ve Štítné nad Vláří, kterého se zúčastnily soubory nejen z Moravy, ale i ze Slovenska. Byla tam přátelská atmosféra a bezvadné obecenstvo. Za zmínku stojí i Valašský bál v kongresovém centru ve Zlíně, nebo příjemné hostování na Slovensku ve Vrbovcích na Myjavě a ve Veličné u Dolního Kubína, což jsou partnerské obce naší Vrbice.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Přáním je nadále a ve větší míře pokračovat v nastaveném trendu, tedy reprezentovat naši obec a region. Samozřejmostí je zkvalitňování zpěvu a aranžmá písniček.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Naším největším přáním je, aby se situace zlepšila a mohli jsme opět vystupovat a zpívat všem našim fanouškům a folklórním přátelům. Loňský rok byl v tomto nejen k nám nemilosrdný.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Bez velké podpory rodiny by se tyto aktivity vůbec nedaly vykonávat, obrovské díky patří našim partnerkám, které se nám starají o naše košile. Samozřejmě se na nás taky občas zlobí, když se vracíme ze zkoušek, nebo vystoupení pozdě, ale máme je rádi.

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Moje pravá ruka je Luďa Petrásek, stará se o papírování, komunikaci na Facebooku, vede pokladnu a agendu vůbec. Tím mám volnější ruce například pro hledání nových písní a vše, co se týká samotného zpěvu.

Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Jednoznačně teplo u moře v Chorvatsku, tedy když to situace dovoluje.

Na kterou knihu z dětství nejraději vzpomínáte?

Slovácko sa nesúdí od Zdeňka Galušky.

Který fil vás vždycky pobaví nebo zaujme?

Jsou to české filmy – Pelíšky, Postřižiny a Vesničko má středisková.

Nejoblíbenější jídlo a dáte nám recept?

Přesňáky, tedy bramborové placky. Uvařené a vychladlé brambory nastrouháme na jemném struhadle, smícháme s moukou a solí. Vyvalujeme tenké placky, na sucho z obou stran pečeme na plotně. Potřeme sádlem, povidly, mákem s cukrem. Srolujeme.

Máte tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Nad sousedním Kobylím rádi chodíme na novou rozhlednu, která se mezi vinohrady stáčí do šroubovice, do Čejkovic do bylinného ráje Sonnentor, autem do lednicko-valtického areálu a na Pálavu.

S jakou historickou osobností byste se rád potkal a proč?

Úžasné setkání by bylo se Mozartem pro jeho hudební genialitu. Nádherně byl natočený film Amadeus Miloše Formana.

RENATA SPOTZOVÁ