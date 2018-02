Nejvíce proti srsti nám bylo žebrání, svěřují se mladí youtubeři z Mikulova

Mikulov - Dvojice mladíků z Mikulova na Břeclavsku si vyzkoušela, jak žijí bezdomovci. V ulicích Brna nadšenci strávili čtyřiadvacet hodin. „Bylo to hrozné. Ta představa, že bych měl takhle žít každý den… Nevím, jak bych to dával,“ prohlašuje dvacetiletý Karel Šrámek (na snímku vlevo).

Mladí youtubeři Pimps si na jeden den vykoušeli, jaké je to být bezdomovci.Foto: osobní archiv Pimps

Přiznává, že teď soucítí s lidmi bez domova, kteří dokáží i ve velké zimě přežít venku. „Nejvíc proti srsti nám bylo žebrání. To bylo asi nejpotupnější, co jsme kdy udělali. Kleknout si před masu lidí a žebrat,“ poukazuje.



Co mladého Mikulovana nejvíce překvapilo, byla rivalita mezi bezdomovci na ulici. „Bojují mezi sebou o nejlepší posty na žebrání, je to dost šílené,“ podivuje se Šrámek.

Spolu s osmnáctiletým Albertem Batelym zveřejnil video s tímto sociálním experimentem na kanálu Youtube, kde oba vystupují jako Pimps. Mají tam takřka sto devadesát tisíc odběratelů. Naposledy například v ulicích Prahy vyzkoušeli, kolik lidí zapálí dítěti cigaretu. „Máme dost fanoušků i na Instagramu a za pět minut jsem pro to našel odvážného třináctiletého kluka z Prahy,“ poodhaluje Šrámek.



Účelem vzniku takových videí jsou myšlenky, které chtějí oba youtubeři divákům sdělit a také jejich zvědavost. „Videa jsou pouze začátek. Inspiraci většinou čerpáme ze zahraničí, ale u příkladu s kouřením máme zkušenosti z rodiny,“ říká dvacetiletý mladík. V hlavě už mají další témata jako pedofilie, týrání žen, šikana nebo boj proti drogám.

Ohlasy na videa mají oba Mikulované kladné. „Prvně jsme byli trochu na vážkách, jak koncept lidé vezmou. Jsem rád, že poznali, že se jim snažíme něco předat a není to jen bezmyšlenkovitá zábava. Ukázali jsme jim, že například člověk bez rodiny nebo špatným zdravím se má milionkrát hůř,“ míní Šrámek.

Natáčení je pro ně hlavně zábavou. „Náš život je jenom o tom dělat to, co nás baví,“ svěřuje se. A teď už je to i práce. Albert Bately ještě studuje, Karla Šrámka sociální sítě živí.