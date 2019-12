Na stejné výši zůstane pouze cena za plyn. Méně pak zaplatí Břeclavané za teplo. „Chápu, že zvyšování cen se nedokáže vyhnout téměř nikdo, a to včetně primárních poskytovatelů. Když ale vidím drahé budovy a nejnovější služební auta zaměstnanců těchto podniků, říkám si, jestli je to každoročně nezbytné,“ komentovala vývoj cen za energie Rakvičanka Petra Kaucká.

Nejvýrazněji oproti loňskému roku podraží elektřina. V průměru o 16 procent více zaplatí lidé u jednoho z největších poskytovatelů v zemi, u společnosti E.ON. „Ceny, za které se na burze nakupuje elektřina na rok 2020, jsou vyšší než ty, za které se nakupovala na rok 2019, a to v průměru o více než 26 procent. Ceny elektřiny na burzách se od roku 2016 vyšplhaly na více než dvojnásobek. Důvodem růstu cen energií na burzách jsou rostoucí ceny emisních povolenek a taky uhlí,“ zdůvodnila mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová. Ke zlepšení podle ní nedojde ani v budoucnu.



Regionální mluvčí Innogy Linda Filuszová doporučuje zákazníkům zafixovat si cenu za elektřinu i plyn, aby se vyhnuli riziku zvyšování cen v budoucnu. „Velkoobchodní ceny elektrické energie již dva roky po sobě strmě rostou. Tento růst se postupně promítne i do koncových cen pro zákazníky,“ uvedla.



Více jak 104 korun za kubík zaplatí lidé na Břeclavsku za vodu. Oproti loňsku je to zvýšení o 4,4 procenta. „Důvodem je inflace ceny vodného a stočného, a to o 4,5 procenta,“ uvedli zástupci společnosti Vodovody a kanalizace v tiskové zprávě.



Už od května se ale odběratelé mohou těšit na zlevnění. „Díky chystanému snížení daně z přidané hodnoty z patnácti na deset procent tak ušetří čtyřčlenná rodina oproti stávajícímu stavu v průměru více než 420 korun,“ stálo ve zprávě.



Důvodem, proč zdražuje voda, jsou investice do zastaralých vodovodních řadů a infrastruktury. „Promítá se do toho i cena elektřiny na pohánění čerpadel a růst mezd v oblasti vodohospodářství. Jde o nárůst minimálně o 5 až 6 procent,“ sdělil ekonom Kovanda.



Méně zaplatí Břeclavané pouze za teplo. A to o 0,25 procenta. „Drobné snížení pro koncové zákazníky je dáno naší strategií. Snažíme se držet cenu co nejnižší, investujeme do optimalizace výroby,“ zdůvodnil jednatel společnosti Teplo Břeclav Martin Marták.



Tříčlenná rodina Kauckých proto šetří, kde může. „Vodu i elektřinu šetříme každý den. Snažíme se neplýtvat, vanu napouštíme výjimečně, zbytky vody použijeme na zalévání květin. Elektřinou vytápíme dům, takže vždy přemýšlíme, jak to udělat co nejúsporněji. Často také topíme v krbu, který topení elektřinou zásadně omezí. Zbytečně nesvítíme, televizi pouštíme jen na hodinu večer,“ vyjmenovala Kaucká.