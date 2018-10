Nekonečný příběh: Úpravy svahu u Dolních Věstonic jsou odloženy

Dolní Věstonice – Už čtyři roky čekají řidiči na úplné zprůjezdnění okresní silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem na Břeclavsku. Ta byla po sesuvu svahu uzavřená.

Na se podzim měly úpravy svahu dokončit. „Do výběrového řízení se ale přihlásila pouze jedna firma. Stavbu ocenila na téměř šedesát milionů korun, náš původní rozpočet byl poloviční. Krajský správce proto výběrové řízení zrušil,“ vysvětlil šéf břeclavské pobočky Správy a údržby silnic Ladislav Hádlík.



Nové výběrové řízení má být vypsané ještě na podzim, původně plánované otevření silnice do konce roku je ale podle Hádlíka nereálné.

Starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová si nezájem firem o zakázku vysvětluje tím, že stavební firmy kapacitně nestíhají. „Svou roli hrál i termín dokončení stavby. Věřím, že do dalšího výběrového řízení firmy půjdou a příští rok na jaře nebo do léta bude hotovo,“ řekla žena.



Podle ní stavbaři odhadují, že samotná stavba potrvá zhruba měsíc. Částečné zprůjezdnění pomohlo třeba školákům z Pavlova, kteří dojíždějí do sousední obce.