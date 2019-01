Břeclavsko - Plánovaná stávka učitelů za zvýšení platů se blíží. Zapojí se do ní i většina škol na Břeclavsku, i když ne všechny

Stávkující učitelé | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Většina škol na Břeclavsku zavře v pondělí devátého června své brány. Do stávky učitelů se zapojí školy základní, střední i mateřinky. Například vinařská škola ve Valticích ale zůstane otevřená, protože o stávku tam stojí pouze tři učitelé.

„Uznali jsme, že pokud by šli do stávky tři učitelé, nemělo by to smysl. Ostatní si myslí, že to nepřinese žádný výsledek,“ řekl předseda odborové organizace střední vinařské školy ve Valticích Jan Kowolowski, který chtěl stávkovat. Protože by ale protestující učitelé na škole chyběli, rozhodli se nepřidělávat práci kolegům a v pondělí budou učit jako obvykle.

Podobná situace je i na Základní škole ve Valticích. „Zatím se k stávce přihlásili dva kantoři, kteří nám budou v pondělí chybět. Nezlobím se na ně, mají na to právo,“ podotkl ředitel školy Michal Hyčka. Spousta dalších učitelů je podle něj na vážkách. „Já osobně stávkovat nepůjdu, i když se s tím ztotožňuji. Nemyslím si však, že je tato forma protestu k něčemu,“ obává se ředitel.

Hyčka má pocit, že stávka učitelů přišla v trochu nevhodnou dobu. „Není podle mě dostatečně připravená. Kdyby byla v září, třeba i delší, určitě by to mělo větší odezvu,“ míní ředitel valtické základní školy.

Při poslední stávce učitelů na začátku loňského prosince byla podle Hyčky škola zavřená a rodiče museli ten den hledat pro své ratolesti náhradní program. „Měli jsme od nich různé ohlasy. Osobně si myslím, že lidé tomu, proč stávkujeme, rozumějí, ale hodně jim to komplikuje život,“ chápe postoj mnoha rozzlobených rodičů.

Týká se to například Marie Leskovjanové z Mikulova, která má dvě dcery ve věku čtrnáct a osmnáct let. „Když byly mladší, byly s tím samozřejmě problémy. Jsem podnikatelka a smýšlím pravicově, takže vím, že nic není zadarmo. Myslím si, že stávka není žádné řešení. Když navíc vidím, jak někteří učitelé přistupují k žákům, nedala bych jim ani desetník,“ vylíčila žena.

Na Břeclavsku se najdou i školy, které se do stávky zapojí, aniž by děti měly volné pondělí. „Naši pracovníci zatím nepřinesli žádný seznam, nicméně se zapojí, a to tím způsobem že budou pracovat. Provoz školy se v ničem nezmění,“ popsal netradiční způsob stávky ředitel Gymnázia ve Velkých Pavlovicích Vlastimil Kropáč.