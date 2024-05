Provoz bobové dráhy začal v květnu 2010. Atrakce měla do obce přilákat turisty. Zahraniční i české. Fungovala však jen krátkou dobu. Delší čas se tímto projektem zabývaly soudy . „Soudní řízení by mělo být už ukončeno. Novým majitelem má být věřitel a dodavatel technologie Jiří Lhota . Více, bohužel, nevíme. Zatím se s námi nespojil,“ řekl Deníku nynější starosta obce Zbyněk Slezák.

Bobová dráha v Němčičkách CO: stavba letní bobové dráhy v Němčičkách, která pomůže zatraktivnit jižní Moravu

stavba letní bobové dráhy v Němčičkách, která pomůže zatraktivnit jižní Moravu KDY: od 2009 do 2010

od 2009 do 2010 ZA KOLIK PENĚZ: 20 milionů korun, z toho 10 milionů je dotace z Evropské unie

Bobová dráha vznikla i díky dotaci z Evropské unie. Vzal si ji na sebe tehdejší starosta Němčiček Petr Slezák jako soukromá osoba.

Před pár lety dostal u soudu dvouletý trest s podmínečným odkladem na tři roky za poškození věřitele při složitých majetkových transakcích kolem stavby bobové dráhy.

Bobová dráha mu v podstatě zničila život. Jeho dluhy dosáhly asi padesát milionů korun, propadl alkoholu a před třemi lety zkolaboval a na čas také skončil v psychiatrické léčebně.

Bobovka je v žalostném stavu

Zda bude bobová dráha ještě někdy fungovat, nyní není jasné. „Nevím, jak budou souhlasit majitelé pozemků pod bobovkou. Každý tam vlastní nějaký kousek. Vše záleží na jednání. Věřím, že kdyby se s nimi nový majitel domluvil, rozjet by se to znovu dalo. Přece jen šlo o poměrně velkou investici,“ míní nynější starosta Slezák.

Kdyby bobová dráha fungovala, byla by podle předsedy TJ Sport Němčičky Jaroslava Stávka velkým přínosem i pro tamní lyžařský areál. „Ale nevěřím tomu. Chtěli jsme, aby dráhu koupil někdo, kdo je za vodou, ale nenarazili jsme na nikoho, kdo by šel dobrovolně do složitých věcí. Je zde navíc i problém s pozemky,“ poznamenal už před několika lety.

Na osud bobové dráhy se občas táží i obyvatelé. „Ano, čas od času se ptají, když vidí, jak je areál zarostlý. Bobovka je, chudák, v žalostném stavu. Bohužel, my jsme na to jako obec krátcí,“ pokrčil rameny Zbyněk Slezák.