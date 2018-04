Nemoci plic mají na svědomí desetinu úmrtí. Lidem je zdarma vyšetří v lékárnách

Informační technologie - Informační technologie Správce informačního 50 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí SENIOR SPECIALISTA ROZVOJE SAP. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 19.9/18.11.2016 - minimálně 3 roky praxe v oblasti rozvoje systému SAP nebo podobného ERP systému na pozici analytik nebo vývojář, znalost IT změnových procesů, praktické zkušenosti z procesního řízení, prokazatelná zkušenost s vedením IT projektů, iniciativa a samostatnost. , V případě zájmu prosím vložte Váš životopis přes následující webový formulář: http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .