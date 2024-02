Stovku nových matrací může díky pomoci města pořídit břeclavská nemocnice. Zvýší tak komfort pacientů. Finanční dar pro nemocnici ve výši 795 tisíc korun schválili břeclavští zastupitelé. Informovalo o tom město prostřednictvím sociálních sítí.

Břeclavská nemocnice. | Foto: Nemocnice Břeclav.

„Do spádovosti nemocnice patří více než 130 tisíc obyvatel. Jejích služeb někdy využil pravděpodobně téměř každý obyvatel Břeclavi. Zároveň je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Pracuje zde přes devět stovek zaměstnanců,“ poukázal starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Speciální matrace jsou určené pro intenzivní, akutní a dlouhodobou péči. Mimo jiné snižují riziko vzniku proleženin. „Nemocnice Břeclav funguje více než třicet let. Každoročně obnovujeme zdravotnické přístroje, pořizujeme nové, investujeme do budov. V tomto nám významně pomáhá náš zřizovatel, tedy Jihomoravský kraj. Čerpáme peníze i z různých fondů Evropské unie. Bohužel na vše se vždy nedostává a matrace do našich postelí nás v současné době trápí asi nejvíce,“ zdůvodnil žádost adresovanou městu ředitel nemocnice Petr Baťka.

VIDEO: Největší ostudy okresu. Podívejte se, které stavby hyzdí Břeclavsko

Jak zdůraznil, v posledních třech letech si nemocnice prošla významnou zatěžkávací zkouškou. Řešila covid, uprchlíky před válkou na Ukrajině, péči o obyvatele zasažené tornádem. „Chceme i nadále poskytovat našim pacientům to nejlepší. A pokud už u nás musí strávit několik dní hospitalizace, nové matrace jim v tom určitě pomohou,“ věří Baťka.

Nemocnici město podporuje pravidelně. Roku 2022 město poskytlo dar ve výši jednoho milionu korun na obnovu přístrojového vybavení. Čtvrt milionem korun přispělo na nákup plicního ventilátoru v roce 2020, dále sto padesáti tisíci na obměnu matrací v roce 2015.