/FOTO/ Břeclavskou nemocnici čeká kompletní rekonstrukci stravovacího provozu v pavilonu N. Po dvaatřiceti letech zastaralé vybavení čeká modernizace, která zahrnuje energetické úspory a nové gastrotechnologie. Hotovo by mělo být do července 2025.

Více než 150 milionů korun se podařilo získat Nemocnici Břeclav z evropských fondů a od Jihomoravského kraje na kompletní rekonstrukci stravovacího provozu, který se nachází v pavilonu N břeclavské nemocnice a sloužil pacientům i zaměstnancům od roku 1992.

„Budova i vybavení stravovacího provozu jsou po dvaatřiceti letech již zastaralé a také z energetického hlediska zcela nevyhovující. Po rekonstrukci pavilonu N bude nově vybavená celá kuchyně včetně potřebného zázemí a zaměstnanecká jídelna. Už několik let jsme se ucházeli o dotaci a nyní můžeme začít, což je skvělá zpráva,” uvedl ředitel nemocnice Petr Baťka.

Energetické úspory pavilonu N zahrnují obnovu pláště budovy, tedy výměnu oken a zateplení. Následovat pak bude i výměna gastrotechnologií, vybavení kuchyně moderní technologií k vaření. Součástí bude nová tunelová mycí linka na nádobí, vzduchotechnika s rekuperací tepla a vybavení zaměstnanecké jídelny jako stoly, židle i výdejní pulty.

close info Zdroj: Nemocnice Břeclav zoom_in Zastaralá kuchyně v Břeclavi končí. Nemocnice chystá velkou modernizaci

Pacientů se uzavření stravovacího provozu nedotkne

„Jako zhotovitel byla výběrovým řízením vybrána firma Hrušecká stavební, která by rekonstrukci měla provést do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy, tedy do začátku července 2025. Celkové náklady přesahují 150 milionů korun a financování je z prostředků Jihomoravského kraje a Státního fondu životního prostředí,“ doplnil ředitel s tím, že rekonstrukce významně ušetří za energie.

Pacientů se uzavření současného stravovacího provozu nedotkne. Přípravu jejich stravy bude zajišťovat stejná firma, která doposud v nemocnici stravu připravovala. Porcování pacientské stravy bude probíhat v náhradních, speciálně upravených prostorách v suterénu nemocnice. Aby zaměstnanci nemocnice nezůstali bez stravy, budou mít k dispozici výdejní místo s obsluhou a automat na chlazenou stravu.