Na svět se malý Richard vyklubal docela rychle. Jeho máma však přiznává, že porod zrovna jednoduchý nebyl. „Oproti prvnímu byl trošku těžší a náročnější. Hlavní je, že se nám narodil zdravý chlapeček. Teď už se jen těšíme, až půjdeme domů. Pokud bude vše v pořádku, pobudeme tady jen dva tři dny,“ říká Strašáková.

Na nového člena rodiny se připravovali

Jméno pro chlapečka měli rodiče vybrané předem. „Věděli jsme, že to bude kluk. Kdyby se přece narodilo děvčátko, dali bychom mu jméno Barborka. Takové si totiž přála dcerka Eliška,“ prozrazuje šťastná máma.

Její prvorozená dcerka byla ostatně při všech přípravách na příchod nového člena rodiny. „Chodila se mazlit s bříškem, společně jsme nakupovali oblečení a další potřebné věci. Vysvětlovali jsme jí, že už nebude doma sama a připravovali jsme ji i na to, že v určitou chvíli budeme muset odjet do nemocnice a ji že bude hlídat babička. Teď už se moc těší, až se na bráchu dnes přijde podívat,“ zmiňuje v úterý dopoledne Strašáková.

Boj s turisty? Hotely v Mikulově kritizují vyšší poplatek za noc, město se brání

Obrovskou oporou jí, stejně jako u prvního porodu, byl manžel Tomáš. „A taky skvělé porodní asistentky. Bez nich by to rozhodně nešlo. V našem případě to byla paní Klára. Jsem taky ráda, že nám to hezky vyšlo a byl volný i nadstandardní pokoj na porodním oddělení. Využili jsme ho na maximum. Prostředí příjemné, domácké,“ pochvaluje si novopečená dvojnásobná máma.

Popřát jí k narození prvního letošního dítěte přišli i ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka a primářka gynekologicko-porodního oddělení Janka Bambasová.

Zdroj: se svolením Anety Strašákové

„Celé rodině přeji hlavně zdraví. To je totiž to nejdůležitější. Jsem rád, že naše porodní oddělení funguje, jak má, a věřím, že letos tady na svět opět přivedeme stovky malých človíčků,” usmívá se ředitel.