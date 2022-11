Kromě CT pořídila břeclavská nemocnice také nový rentgen. „Máme jedno z nejlepších iktových center v republice. A právě k tomu, abychom co nejrychleji pomohli pacientům s cévní mozkovou příhodou, potřebujeme ještě lepší techniku. To díky novému CT máme a věřím, že nám bude sloužit dalších mnoho let," uvedl ředitel nemocnice Petr Baťka. Iktová centra jsou specializovaná pracoviště pro léčbu cévní mozkové příhody.