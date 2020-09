Výjimky ze zákazu návštěv se týkají také pacientů s omezením svéprávnosti. Možná je přítomnost třetí osoby při porodu, pokud to je rodič dítěte nebo žije s rodičkou ve stejné domácnosti. „Rodit bude v samostatném pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Kontakt s dalšími pacientkami porodnice bude omezený. Třetí osoba se před vstupem podrobí měření teploty, její naměřená tělesná teplota nebude dosahovat sedmatřiceti stupňů a nebude současně vykazovat příznaky onemocnění COVID-19. Jako ochranu dýchacích cest využije minimálně chirurgickou roušku," popsal Žára.

Anesteziologicko resuscitační klinika (ARK) ve Fakultní nemocnici u svaté Anny pak vyčlenila šest intenzivních lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 ve vážném stavu. „Nyní máme na klinice čtyři takové pacienty, tři jsou na umělé plicní ventilaci, jeden je napojen také na mimotělní podporu výměny krevních plynů, přístroj ECMO,“ uvedl přednosta ARK Vladimír Šrámek.

V případě rapidního navýšení počtu takových pacientů je podle něj nemocnice schopna „otevřít“ dalších šest lůžek. „To už bychom ale byli nuceni omezit plánované operace. Na těchto lůžcích máme momentálně běžné neinfekční pacienty, kteří potřebují intenzivní péči,“ dodal Šrámek.

Vytíženost personálu

Kvůli navyšujícímu se počtu pozitivních pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni s jinými zdravotními problémy, bylo vyčleněno dalších jedenadvacet lůžek s rozvodem kyslíku. „Momentálně na tomto nově vytvořeném oddělení máme pět pacientů. Předpokládáme, že se lůžka postupně budou zaplňovat a samozřejmě máme připraven krizový scénář s dalšími dvaceti lůžky,“ řekl ředitel FN u svaté Anny Vlastimil Vajdák.

Pokud se bude situace zhoršovat, nevidí jako největší problém samotná lůžka, ale vytíženost a množství zdravotnického personálu. „S tím souvisí i testování, které se snažíme průběžně navyšovat. Jsme částečně omezeni právě nedostatkem sester a v tuto chvíli čekáme také na dodání dalšího analyzátoru do našich laboratoří,“ dodal Vajdák.

Momentálně Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně testuje denně zhruba dvě stovky lidí. Zahrnuje to indikované pacienty, samoplátce, hospitalizované pacienty i zaměstnance. Ještě do konce tohoto týdne se kapacita navýší díky prodloužení otvírací doby odběrového centra, které bude fungovat až do devatenácti hodin.