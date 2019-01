Hustopeče – Ačkoli to oznámení ještě oficiálně nepadlo, zákulisím se nese zřetelně. Podle informací Břeclavského deníku Rovnost se novým ředitelem nemocnice v Hustopečích stane Karel Doležal. Zástupci Jihomoravského kraje, pod nějž nemocnice spadá, zprávu ve středu odmítli komentovat. Podle všeho ji zveřejní ve čtvrtek.

Karel Doležal. | Foto: Archiv

Mluvčí kraje Eliška Windová vzkázala, že dosazení nového šéfa zdravotnického zařízení musí nejprve projednat radní. „Do té doby se k tomu nelze vyjádřit," poznamenala mluvčí. Návrh výběrové komise, v níž byli právě také krajští radní, ale nese Doležalovo jméno.

Ten se tak s největší pravděpodobností přesune do Hustopečí ze stejné pozice, kterou dosud vykonával v brněnské úrazové nemocnici. Tam funkci předá svému nástupci v prosinci. „Chci znalosti předávat dál. Oslovili mě, zda bych neměl o funkci zájem. Pokud vše schválí rada, nastoupím tam (do Hustopečí) na místo ředitele. Byl jsem na podobnou změnu místa připravený už od srpna," shrnul Doležal.

Okolnosti poškozují

Jeho jméno se v souvislosti s nástupem objevilo v polovině října, týden před výběrovým řízením. Na webu hustopečských nestraníků je napsal člověk podepsaný jako Katka. Odkazoval se přitom na vyjádření starostky města Hany Potměšilové (Nestranné Hustopeče), která byla členkou výběrové komise.

Potměšilová tvrzení opakovaně vyvracela. „Ze zprávy jsem byla překvapená. Ano, dostala jsem materiály jako ostatní ve výběrové komisi. Moc se ale divím odvaze člověka, který něco takového napsal. Hlasování bylo tajné a pro radu kraje z něj vzešel návrh. Ke konkrétním osobám se vyjadřovat nebudu," reagovala Potměšilová.

Opoziční zastupitel Hustopečí Jiří Kadrnka (ODS) považuje okolnosti výběru za nešťastné. Kritizuje především účast starostky v komisi. Už dříve ji vyzval, aby se místa vzdala. Zdůvodnil to právě předčasným zveřejněním vítězného jména. „Je to proti transparentnosti a principům, kterými se nestraníci zaštiťují. Okolnosti poškozují nového ředitele, ať už by jim byl kdokoliv," sdělil Kadrnka.

Doležalův nástup přesto pokládá za dobrou zprávu. „Je to seriózní manažer se zkušenostmi ze zdravotnictví," zmínil zastupitel.

Nový ředitel půjde do známého prostředí. V hustopečské nemocnici působil už předtím, než ji na přelomu tisíciletí město získalo od státu.

Hustopeče se staly Doležalovou první zastávkou ve zdravotnictví. „Začínal jsem tam jako ekonom," vzpomněl Doležal.

Od té doby byl například v nemocnici v Hodoníně či na ministerstvu zdravotnictví, kde pracoval jako náměstek. Nyní se přesune z brněnské úrazovky.

Doležal má zkušenosti i z politiky; je členem sociální demokracie, která má vůdčí roli také v Jihomoravském kraji. Za ČSSD loni neúspěšně kandidoval do senátu.

Vedením nemocnice v Hustopečích je nyní dočasně pověřený tamní lékař Milan Poul, jenž se už v minulosti nechal slyšet, že o stálé „ředitelování" nemá zájem. V souvislosti s povolebními změnami na radnici skončil v křesle šéfa Petr Michna. Stalo se tak v závěru loňského listopadu.

Podle vedení města to bylo kvůli špatným ekonomickým výsledkům. Michna osobní selhání odmítl.