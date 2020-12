Pro Ivu Širokou je to zklamání. „Je kouzelné, když se na Štědrý den podíváte z okna a venku je krásně bílo. Asi si budeme muset zvykat, že Vánoce budou pravidelně na blátě,“ myslí si.

Meteorologové předpovídají, že se teploty do konce roku budou držet kolem nuly. „Ve čtvrtek bude přes den až jedenáct stupňů. Lidé musí také počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami,“ řekla Ivana Záluská z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Teplo kazí svátky také lyžařům. „V takovém počasí nemůžeme začít zasněžovat. Uvažovali jsme, že bychom otevřeli sjezdovku s umělým povrchem, ale nestojí to za to. Kvůli dešti by sem stejně moc lidí nepřišlo,“ oznámila třeba vedoucí provozu lyžařského areálu v Němčičkách na Břeclavsku Renata Podešťová.