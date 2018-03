Není nám to jedno. Bojujme společně za demokracii, vyzývali studenti v ulicích

Technici v ostatních průmyslových oborech SERVISNÍ TECHNIK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: 12.3.2018/ Životopis v ČJ zašlete na e-mail andrea.kudlackova@cz.bosch.com, nejvhodnější kandidáti budou kontaktováni ke sjednání osobního pohovoru. Vždy uvést pozici, na kterou reagujete. Diagnostika a opravy přístrojů elektrického nářadí, testování funkčnosti a bezpečnosti přístrojů, zadávání údajů o opravách do informačního systému, objednávky náhradních dílů k opravám. Základní znalost na PC, odborné znalosti - elektronika obecně, znalost ručního nářadí., Flexibilita a schopnost samostatného řešení problémů. Vyhláška 50/78 Sb. § 4. , Prac. doba 8,5 hod/den. Jednosměnný provoz 7,30 - 16,00 hod. a 8,30 - 17 hod. Výhody: NOVĚ PRO ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ NASTOUPÍ OD 1.4.2018, ZAVEDEN NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 30 000 KČ, další zaměstnanecké výhody (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, příspěvek v době pracovní neschopnosti, příspěvek na dopravu do zaměstnání a další benefity), místo výkonu práce Mikulov.. Pracoviště: Bosch service center pt - provozovna mikulov, K Vápence, č.p. 1621, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Andrea Kudláčková, +420 725 879 532,519 305 775.

Úředníci ve skladech MANIPULANT EXPEDICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky: Průkaz řidiče vysokozdvižných vozíků výhodou, přesnost, komunikační schopnosti, akceptace 3 směnného provozu, práce na PC, v systému SAP a práce se čtečkou výhodou, , Náplň práce: Dohlížení na dodržování FIFO, příprava dodávek dle požadavků zákazníků, nakládla a vykládka výrobků, manipulace s výrobky ve skladu, provádění fyzického příjmu a výdeje ve skladu (vážení, štítkování, balení), práce se systémem SAP a se čtečkou, , , , Zaměstnanecké výhody:, , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.