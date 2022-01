Ještě do středy Neoveským pravidelně každý pracovní den sloužila mobilní pošta, která do zasažených lokalit zajížděla. „Jsem moc ráda, že už máme poštu opět funkční. Člověk kolikrát čekal doma na doručení balíčku, ale místo toho přišla sms zpráva, že je k vyzvednutí na poště v sousedním Týnci. To byla docela výzva bez auta a se dvěma malými dětmi,“ okomentovala Michaela Juráčková.