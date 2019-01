Břeclavsko /AKTUALIZOVÁNO/ – V některých městech na Břeclavsku stále není jasné, kdo v dalších čtyřech letech povede radnici. Koaliční jednání pokračují v Lanžhotě a také v Kloboukách u Brna. Naopak v Hustopečích už je tajenka konečně rozluštěná. Občanští demokraté se nakonec dohodli se Sdružením nestraníků a dalšími dvěma stranami.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

„Koalice se nakonec opravdu vytvořila ze dvou vítězných stran. Máme i dohodu na složení rady. Tři místa patří ODS, dvě nestraníkům a po jednom si rozdělí sociální demokraté a TOP 09,“ popsal konečnou podobu dohody hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Jako lídr ODS je Kuchynka opět navržený na post starosty. Otazník zatím visí nad jménem jeho zástupce. Podle neoficiálních informací se jím má stát Zbyněk Háder ze Sdružení nestraníků, které získalo stejně jako občanští demokraté šest mandátů v zastupitelstvu.

Háder po složitých povolebních vyjednáváních nechce mluvit o koalici jako takové. „Použil bych spíš slovo kompromis. Nebylo to jednoduché. Hlavní problém byl v tom, že ODS nechtěla akceptovat naši jedničku,“ prozradil Háder. Onou jedničkou, tedy lídrem Sdružení nestraníků, byl v letošních komunálních volbách Bořivoj Švásta.

„Je to poprvé po dvanácti letech, co jsme se při koaličním vyjednávání hned od začátku nedohodli. Hledaly se proto různé varianty,“ vylíčil Háder.

Za TOP 09 a Sdružení nezávislých kandidátů zřejmě v městské radě usedne lídr Jan Vrba. „Měl bych to být já, ale rozhodnou o tom svými hlasy až zastupitelé. Pro nás je to každopádně úspěch. Minule jsme měli člověka v zastupitelstvu, tentokrát jeden usedne i v radě města,“ pochvaloval si Vrba výsledek povolebních vyjednávání.

Co se týče dalších měst, otazník stále visí nad složením radnice v Lanžhotě, kde mezi sebou stále jedná vítězná ODS, TOP 09, lidovci a sociální demokraté. „Máme domluvené schůzky. Zatím jsme se s nikým nedohodli,“ řekl lanžhotský starosta František Hrnčíř, který se letos neobjevil na kandidátce ODS, nýbrž TOP 09. Jako patovou situaci popisuje současný stav i lídr tamních občanských demokratů Antonín Hostina.

V Kloboukách u Brna se v pondělí večer uskutečnilo další kolo jednání o možné koalici. Lídr tamější ODS Ladislav Vašulka zatím nechtěl být konkrétnější, protože podle něj zatím není nic schváleného.

To Miroslav Navrátil ze Sdružení nestraníků, jež ve volbách těsně zvítězilo, už má jasno. „Ve čtvrtek tady proběhl puč, kdy ODS a ČSSD přeběhly ke Starostům a nezávislým. Bude to návrat do starých kolejí a ke starým pořádkům. Co posledních čtrnáct dnů prožívám, už bych se nikdy na komunální politiku nedal,“ popsal své pocity.