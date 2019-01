Mikulov /FOTOGALERIE/ - Oškliví okřídlení tvorové. I tak řada lidí vnímá netopýry. Jejich život je přitom velmi zajímavý, jak se dozvěděli lidé, kteří zamířili v sobotu večer k mikulovské jeskyni Na Turoldu. Za stolem už návštěvníky čekal zoolog – profesor Jiří Gaisler. A o netopýrech vyprávěl velmi poutavě.

„Pane, můžeme si nějakého pohladit?“ zeptala se holčička, která stála poblíž odborníka. Ten zrovna jednoho z chycených netopýrů zkoumal lupou a pak vážil.

„Hned vám jednoho dám,“ odvětil o kus dál stojící ornitolog Josef Chytil, který se vrátil od jeskyně, kde v natažených sítích uvízli další okřídlení drobečkové. „Vypadá to na slušný úlovek. Počasí se naštěstí umoudřilo. Při dešti by tolik nelítali, protože by jim chyběla kořist – mouchy, komáři, můry,“ vysvětlil kolem deváté hodiny večer Chytil.

Každý chycený netopýr byl trochu jiný. Jednou to byl netopýr brvitý, podruhé řasnatý, vodní, ušatý či dlouhouchý. V jeskyni Na Turoldu je přitom nejhojnější vrápenec malý. „Do sítí se chytí daleko víc druhů. Nevíme přesně, kde jsou ti ostatní v zimě. Možná ve skalních štěrbinách,“ domnívá se Gaisler.

Dětem, které hltaly představení u stolu očima, a někdy zapomněly i zavřít pusu, bylo jedno, jakého netopýra mají zrovna před sebou. Hlavně že si mohly prťavé potvůrky pohladit. Žádný netopýr ovšem jejich nadšení nesdílel, a tak když ho některé menší dítě chtělo dotknout na hlavě, Chytil upozornil: „Děti by asi kousnutí od většího netopýra mohlo trošičku bolet.“

Jeden z nejmenších návštěvníků se trochu obával o své prsty, a tak se neodvážil netopýra dotknout. Asi po deseti minutách změnil názor. „My už se nebojíme,“ usmál se jeho tatínek, který třímal svou ratolest v náruči. A šlo to, i když se malý tvoreček bránil, seč mu síly stačily, z pevného sevření se nevymanil.

Profesor Gaisler zatím dával návštěvníkům Evropské noci pro netopýry praktické rady do života. „Když najdete netopýra, který leze a nemůže lítat, tak na něj radši nesahejte. Může být nemocný. U nás se nikdy nic nestalo, ale několik lidí už muselo být očkovaných kvůli tomu, že je pokousal nemocný netopýr,“ vysvětlil.

Lidé se také dozvěděli, že všichni netopýři létají. Vzhledem k tomu, že vznikli ze čtyřnohých zvířat, nikoliv ze zvířat běhajících po zadních jako ptáci z dinosaurů, není možné, aby chodili po zadních a ztratili schopnost létat,“ prozradil odborník s tím, že výjimkou je netopýr, který žije na Novém Zélandu. Ten kromě života ve vzduchu běhá i po souši.

Lidé, kteří pozorně naslouchali profesorovu výkladu, se také poprvé dozvěděli o tom, že netopýři vydrží hodně dlouho ve vzduchu. „Netopýři nemají peří, ale létací blánu. Ta má jednu nevýhodu, že má velké odpařování, což pro netopýra znamená velkou ztrátu energie. Vyčerpává se také neustálým křičením,“ vylíčil Gaisler.