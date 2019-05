Oznámil to ve čtvrtek hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. „Na základě nových skutečností jsme se rozhodli spoje na trati Zaječí-Hodonín zachovat. Vidíme to v současnosti jako nejlepší řešení,“ řekl.

Podle původního plánu kraje měly železniční dopravu v úseku Hodonín, Čejč nahradit ve všední dny autobusy. Důvodem byl nízký počet cestujících a úspora peněz. „Sešli jsme se se zástupci dotčených obcí a ověřili jsme počty cestujících. Také s ohledem na roztříštěnost školních vazeb jsme dospěli k závěru, že vlakové spoje nelze zajistit stávajícím počtem autobusů,“ dodal hejtman.

Zprávu s nadšením přivítal organizátor petice a vlakvedoucí na trati Radek Tyl. „Je to vynikající zpráva pro všechny, kteří zabojovali za zachování vlaku. Obávali jsme se, že se nám to nepodaří,“ radoval se.

O zachování lokálky chtěli ve čtvrtek jednat také zastupitelé v Čejči. Tamní starosta se novinku kraje dozvěděl od redakce Deníku Rovnost. „To je pozitivní zpráva, teď mohu všem oznámit, že je problém vyřešený,“ uvedl starosta Jan Koutný.

Podle něj pomohla aktivita lidí, kteří za zachování vlaku bojovali. „Iniciativa občanů a starostů byla jedním z faktorů, který k zachování lokálky přispěl. Také pomohlo, že se zvýšil počet cestujících. Nová čísla potvrdila, že provoz se nejeví už tak ztrátový,“ zvažoval Koutný.

Především o bezpečnost studentů, kteří by v případě zrušení lokálky museli přestupovat do autobusů, se obával ředitel gymnázia ve Velkých Pavlovicích. „Jsem rád, že provoz lokálky zůstane zachován. Při cestování vlakem nehrozí dětem tak velké riziko jako při přestupování na autobusy. Jezdí k nám totiž i menší děti ve věku od deseti do patnácti let,“ uvítal rozhodnutí kraje Vlastimil Kropáč.

Podle hejtmana se cestující nemusí obávat podobné situace ani v budoucnu. „Dohodli jsme se s Českými drahami na zachování železniční dopravy na trati i po roce 2020,“ řekl.

Zachování lokálky vítá také Filip Vagunda-Drgáč z Hovoran. „Pocházím z Mutěnic a čtyři roky jsem jezdil lokálkou na gymnázium do Velkých Pavlovic. Jsem moc rád, že ji kraj nakonec zachová. Ekonomicky to neumím posoudit, veřejnými prostředky se ale plýtvá na mnoha místech, tak jedna krásná zbytečnost snad může 'drandit' dál,“ pozna