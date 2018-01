Než si řeknou ano, inspirují se na svatebním veletrhu

Valtice – Přípravy na jeden z nejdůležitějších dní v životě, kterým je pro mnohé svatba, mohou být náročné. S výběrem místa, šatů, ale i doplňků nebo fotografa mohou párům pomoct odborníci na zámku ve Valticích. Pro budoucí nevěsty a ženichy je tam připravený další ročník akce Svatební den na zámku. Prostory valtické zimní jízdárny se jim otevřou v neděli v deset hodin dopoledne.

Ilustrační snímek.Foto: Deník / Racek Attila

K vidění budou hity letošního roku. Mimo jiné například svatebních účesů. „Svoji precizní práci představí například Zuzana Bazalová a její salon Image 21,“ uvedla za pořadatele z agentury Svatby podle vás Veronika Vaďurová.



Stejně jako i v minulých letech se příchozí mohou těšit na několik módních přehlídek, kde budou k vidění nejrůznější typy svatebních šatů. „Potěšíte svoje oko i krásnými modely, které představí Salon Eva z Mikulova,“ doplnila Vaďurová.

Nebude chybět ani inspirace, jakým způsobem účastníky svatby pohostit. K vidění budou různé podoby dortů či nabídka oblíbených makronek.



Svatební inspiraci mohou zájemci čerpat až do sedmnácti hodin. Na akci se chystá například Eva Jančová z Břeclavi. „Byla jsem tam již minulý rok s kamarádkou, která se vdávala. Letos si to vyměníme. Veselku chystám já. Tak snad najdu vhodnou inspiraci. Je to super akce pro nevěsty,“ dodala Jančová.