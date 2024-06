/AUDIO/ Celkem přes čtyřiatřicet tisíc uchazečů o zaměstnání evidoval na konci května Úřad práce na jižní Moravě. Podíl nezaměstnaných se tak v kraji meziměsíčně snížil na hodnotu 4,1 procent. Oproti předchozímu měsíci klesl počet uchazečů o 944, v porovnání s květnem předchozího roku jich však bylo více o zhruba patnáct set.

Zvukový komentář ředitelky Krajské pobočky Úřadu práce v Brně Lucie Kolářové. | Video: Úřad práce ČR

Krajská pobočka Úřadu práce ohlásila v pondělí také zvýšený zájem studentů středních a vysokých škol o letní brigády. „Ke konci května jsme evidovali pět tisíc osob ve věku do pětadvaceti let, přičemž absolventi škol se na tomto počtu podílí celou pětinou. Právě pro mladé uchazeče a zájemce o zaměstnání aktuálně děláme projekt Záruky pro mladé. V prvním roce do něj vstoupilo šest set sedmdesát lidí,“ shrnula Lucie Kolářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Brně.

Podíl nezaměstnaných v okresech Jihomoravského kraje k 31. 5. Blansko - 3,4%

Brno-město - 4,8%

Brno-venkov - 2,8%

Břeclav - 3,3%

Hodonín - 5,1%

Vyškov - 2.8%

Znojmo - 4,9%

Třetinu z nich už podpořily rekvalifikační kurzy a 124 uchazečů získalo i zaměstnání. „S těmito našimi klienty rovněž intenzivně pracujeme také na doplnění, respektive zlepšení, jejich stávajícího vzdělání; řada z nich byla dokonce nově přijata i na střední školy. Obdobně intenzivním způsobem pracujeme i v projektu Šance na práci v Jihomoravském kraji,“ doplnila ředitelka.

Ten je určen speciálně především pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit. „Při jeho realizaci bylo posledních dvanáct měsíců nějakou aktivitou podpořeno dalších skoro čtyři sta padesát osob, z nichž šedesát bylo mladších pětadvaceti let,“ dodala Kolářová.