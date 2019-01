Noc kejklířů: Na Janově hradě věštili i žonglovali s ohněm

Podivín /REPORTÁŽ, VIDEO/ – Kdo opravdu miluje, umí nechat odejít. Kartářka Milena Kvapilová na Janově hradě zasunuje kartu zpět do balíčku a přitom mi vysvětluje význam této rady „shůry". Na vykládání karet ani věštění nevěřím. U ní v tajemném koutku se ale v sobotu v podvečer netrhnou dveře, lépe řečeno netrhne mříž. Proč si to tedy také nevyzkoušet? Romantickou zříceninu u Podivína ovládla Hradozámecká noc. „Miluju tady to krásné prostředí. Loni byl o věštění z karet velký zájem, tak jsem přijela i tentokrát," říká kartářka.

Z kamenné komůrky má dobrý výhled na nádvoří lichtenštejnského skvostu. Pořadatelé tam na odpoledne připravili dětský koutek s hracími kruhy a omalovánkami, stánek s občerstvením či podívanou na několik druhů sov a soviček. Slečny nabízí jejich rodičům ochutnávku vín v tamní vinotéce a kejklířka žongluje se zapálenými hůlkami. „Děti si mohou malovat, pohrát si, opéct si špekáček. Chtěli jsme, aby rodiny na nádvoří zažili příjemnou atmosféru. A kartářka? Ještě jsem u ní nebyla, ale doufám, že to stihnu. Jarmark je letos v malém, příští rok bude stánků víc," slibuje kastelánka Darina Horká. Na hrad je volný přístup. Otevřený je ze všech stran. Děti pobíhají na nádvoří sem a tam. U ohniště si rodina opéká buřta. V sobotu odpoledne tam přijíždí i manželé Huňovi z Podivína. Noc kejklířů si nemohli nechat ujít. „Byli jsme tady při nedávných nočních prohlídkách. Moc se nám líbily. Máme vnučku na hlídání, tak jsme ji sem vzali. Je tady dětský koutek, což je fajn," pochvaluje si Leoš Huňa. Trubadúr na ochozu Turisté, kteří vidí jednu z památek Lednicko-valtického areálu poprvé, se zase těší hlavně na noční prohlídku zříceniny. Ta první začíná ještě před setměním v šest hodin odpoledne, poslední končí v deset večer. Nedá mi to a jdu s nimi. Naši asi dvacetičlennou skupinu vítá mladý průvodce v kostýmu. Ani mi nemusí připomínat, že Janův hrad byl určený k sezónnímu pobytu panstva při lovech. Úzké točité schody a chodby, či lovecké trofeje na schodech o tom vypovídají samy. „Lichtenštejnské panstvo tu po štvanici pořádalo hostiny. Ty byly vskutku velkolepé. Lapená zvěř se rožnila v plamenech několika ohnišť na nádvoří," tvrdí průvodce návštěvníkům na ochozu, kde při jeho výkladu na mandolínu pobrnkává potulný trubadúr. V Rytířském sálu se skupinka přestává tlačit a dovídá se i nějaké pikantnosti z historie této napodobeniny středověké zříceniny z počátku devatenáctého století. Například jak si knížata mezi chladnými zdmi zahřívala svoje zadnice. Při vyprávění průvodce nezapomíná ani na krátký příběh o tom, jak se panstvo staralo o cenného arabského koně, který měl i svou samostatnou vytápěnou stáj. Prohlídka končí po necelé půl hodině. Noc kejklířů ale teprve začíná. Ohně na nádvoří zahání temnotu a jen přikrášlují romantický kabát Janova hradu.

Autor: Přemysl Spěvák