/FOTO/ Na sedmadvacet kostelů a kaplí mají lidé možnost navštívit v pátek 7. června na Břeclavsku. Součástí programu nebude třeba jen prohlídka věže, kostelů či mše a zpívání, ale také táborák, degustace piv, šifrovací hra pro děti a historická přednáška. Břeclavský deník přináší tipy, do kterých svatostánků letos vyrazit.

Noc kostelů 2024: téměř třicet kostelů a kaplí na Břeclavsku otevře své dveře | Foto: Pixabay

I letos mohou zájemci navštívit akci Noci kostelů, kdy kostely otevírají své dveře. Lidé tak mají příležitost na Břeclavsku zavítat do tří desítek kostelů či kaplí a zúčastnit se koncertů či třeba komentovaných prohlídek. Letošní ročník vychází na pátek 7. června.

„Naším cílem je, aby lidé, kteří do kostelů běžně nechodí, zjistili, že jim tato místa otevírají svou náruč, a to nejen během Noci kostelů, ale v průběhu celého roku. Přijít, zastavit se, spočinout a v tichu popřemýšlet o životě, pomodlit se, nebo se jen ochladit v horkém letním dni, to je možnost, kterou nabízíme úplně všem. A budeme rádi, když tato naše nabídka bude přijata,“ říká biskup Pavel Konzbul.

Obnova hustopečského koupaliště míří do finále. Nová bude skluzavka i tobogán

S porovnáním s loňským rokem se do akce zapojí nové svatostánky. „Na Břeclavsku to budou kaple svatého Rocha v Boleradicích, kaple Všech Svatých v Kurdějově a kaple v Novosedlech,“ přibližuje mluvčí Biskupství brněnského Anežka Benešová.

Noc kostelů 2024: téměř třicet kostelů a kaplí na Břeclavsku otevře své dveřeZdroj: Vojtěch HlávkaA to není jediná novinka. „V roce 2024 přichází nový koncept vizuálního stylu Noci kostelů, který vychází z rakouského originálu. Ústředním motivem byl dosud citát z Bible obsahující slovo noc. Od letošního roku tento citát nahradí volnější tematické zaměření. Pro ročník 2024 bylo vyhlášeno téma srdce,“ prozrazuje Benešová.

Vizuální styl vytvořila rakouská grafička Vera Rieder. Ke změně designu akce dochází při příležitosti dvacátého jubilea, které letos oslaví pořadatelé v Rakousku.

„Téma srdce se prolíná celým programem například v kostele svatého Jana Křtitele v Kurdějově. Novinku představuje také happening Dvořák 120, k němuž se na Břeclavsku zapojí v Brumovicích kostel svatého Antonína, v Hustopečích kaple svatého Rocha, v Kurdějově kostel svatého Jana Křtitele, ve Velkých Němčicích kostel svatého Václava, Víta a Panny Marie,“ dodává Benešová.

Poplach u Dyje v Břeclavi: Hasiči cvičili, jak uchránit domy před velkou vodou

Kdo by se navíc rád zapojil do happeningu Dvořák 120, může si s sebou vzít hudební nástroj nebo si na místě zazpívat. Melodie k poslechu a noty k tisku jsou dostupné ZDE.

Do jakých dalších kostelů a kaplí je možné se vydat? Břeclav například otevře dveře kostelu Českobratrské církve evangelické a kostelu svatého Václava. Na programu je například duchovní nocturno, hra dětí v Bethsedě nebo šifrovací hra v kostele a okolí.



Nahrává se anketa ...

Noc kostelů 2024: téměř třicet kostelů a kaplí na Břeclavsku otevře své dveřeZdroj: Vojtěch HlávkaV Hustopečích si lidé mohou zasoutěžit na Křížovém vrchu u kostela Českobratrské církve evangelické nebo si opéct špekáčky. Součástí akce bude i absolventský koncert Základní umělecké školy v Hustopečích a virtuální prohlídka Sixtinské kaple.

Mikulov zve hned do dvou kostelů, jedné kaple a jedné modlitebny. Konkrétně do kostela Povýšení svatého Kříže a svatého Václava, kaple svatého Šebestiána na Svatém kopečku a modlitebny Evangelické církve metodistické.

Také v Lanžhotě mohou lidé navštívit místní kapli Ve Hvězdách, kde se návštěvníci zapojí do přátelského posezení v kruhu. V kostele svatého Jana Křtitele bude zase možné ochutnat mešní vína.

Podívejte se na videopozvánku:

Zdroj: Youtube

Keramika Krumvíř končí. Tradiční podnik zabily drahé energie i nižší poptávka

„V Jihomoravském kraji se letos zapojuje 202 sakrálních staveb. V celé brněnské diecézi lze navštívit přes 240 míst,“ ilustruje Benešová. Za náštěvu podle ní stojí také plukovníka a ředitele Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany Libora Kutěje Spravedlivá válka v biblických souvislostech. Na ni mohou zájemci vyrazit do kostela svatého Jiljí ve Velkých Pavlovicích.

V roce 2022 bylo v celé České republice zaznamenáno při Noci kostelů na 223 tisíc návštěvnických vstupů, v loňském roce více než 454 tisíc vstupů. V letošním roce předpokládají organizátoři přibližně obdobnou účast.