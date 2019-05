Břeclavsko - Celorepubliková festivalová akce, při které se muzea, galerie a památkové objekty otevřenou návštěvníkům v noční hodiny, začíná tento víkend i na Břeclavsku. A nabídka obcí je více než rozmanitá.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivana Solaříková

V Hustopečích a Valticích otevřou své stálé expozice s komentovanou prohlídkou nad skleničkou vína. „Noční prohlídka je pro mě vítaná, jelikož se kvůli práci nedostanu do muzea přes den během otevírací doby,“ říká Valtičanka Zuzana Krátká, která se chystá na prohlídku ve svém městě. „Vím, že jinde to mají pojaté více divočeji, ale mě to vyhovuje takto klidně, se skleničkou vínka a jen se dívat na výstavu. Po práci to je zajímavé zpestření,“ dodává s potěšením.