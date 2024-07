Redakci Deníku o tom informovala výkonná ředitelka společnosti Coop Jednota Zuzana Petáková Kormanová. „Jde o dvě menší prodejny v režimu 24/7. A to v Hustopečích na adrese Brněnská 391/7 a ve Valticích na adrese Mikulovská 10. Obě prodejny budou po zavírací době zabezpečeny a přepnuty do nočního režimu,“ sdělila.

Dveře prodejen společnosti Coop Jednota v Mikulovské ulici ve Valticích a v Brněnské ulici v Hustopečích si lidé nově mohou otevřít i po zavírací době. Obě provozovny totiž v pondělí v podvečer po zavírací době přecházejí do automatického nonstop provozu. Zákazníci si tak nakoupí potraviny či drogerii třeba o půlnoci, aniž by k tomu potřebovali asistenci personálu. Stačí jim jen platební karty, bankovní identity a speciální aplikace v mobilních telefonech.

Za dobrý nápad to považuje třeba Hustopečanka Kateřina Kopová. „Vůbec jsem o tom nevěděla. Ale jinak si to dovedu docela dobře představit, i když, narovinu, přijde mi to spíš zbytečné, protože v Hustopečích si s novým Kauflandem nakoupí zákazník do deseti hodin do večera," okomentovala.

Vůbec první automatickou prodejnu na Moravě společnost Coop Jednota otevřela loni na konci května. A to v Lednici.

„Prodejna s nonstop provozem bude sloužit místním, ale pomůže i vykrýt nápory turistů. Přes den si v ní lidé nakoupí jako v běžném obchodě, po standardní otevírací době se už zákazníci obslouží sami díky kombinaci platební karty, bankovní identity a speciální aplikace v mobilních telefonech,“ uvedl tehdy mluvčí společnosti Coop Ivo Čižmár.

Za nákup zaplatí zákazníci platební kartou u standardní samoobslužné pokladny. „Bankovní identitu má dnes prakticky každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví. Takže to pro zákazníky není nic nového. Stáhnout si musí jen aplikaci, která generuje kódy pro vstup do prodejny. Pomocí bankovní identity řešíme problém s bezpečností a bráníme se případným nenechavcům, ale také zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let, a můžeme tedy v automatickém režimu prodávat třeba alkohol,“ vysvětlil loni zase Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě Coop.

Díky bankovní identitě lze snadno dohledat a identifikovat nepoctivého zákazníka. Automatické prodejny jsou navíc napojeny na pulty centrální ochrany. Společnosti Coop při ochraně prodejen před zloději pomáhá i umělá inteligence, která odhalí zloděje díky rozpoznání nestandardního chování.

JAK LZE NAKOUPIT? 1. Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (je určena i pro ty, jež co nemají u ČSOB účet).

2. Zaregistrujte se do aplikace.

3. Pro vstup do obchodu použijte QR kód ve svém mobilním telefonu.

4. Vezměte si košík a nakupujte.

6. U pokladny naskenujte zboží.

7. Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou/mobilním telefonem.

8. Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.