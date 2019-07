V současné době finišují stavební práce, přes léto dělníci dokončí úpravu interiérů, změní se i okolí budovy. „Zmizelo lešení, slavnostní otevření je naplánované na jednatřicátého srpna,“ informovala za obec Dana Kvapilová.

Lidé v opraveném objektu najdou také dětskou družinu, prostory určené k výstavám a vernisážím či novou knihovnu. „Syn půjde za chvíli do první třídy, takže určitě začne do knihovny chodit. Současné prostory už jsou nevyhovující, takže je to určitě přínos,“ řekla například Markéta Sekaninová.

Představitelé Vranovic začali s výstavbou centra před dvěma lety. Už vznikla budova pro první stupeň základní školy včetně tělocvičny a krytého bazénu. Celkové náklady přesáhly sedmdesát milionů korun.