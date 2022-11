Opoziční zastupitel Filip Šálek by uvítal lepší využití okolí řeky a jejího zapojení do města. „Že nyní oslovíme krajinářské studio ještě neznamená, že náplavka bude skvělá. Je stanoveno, že se nebude bourat kamenná nábřežní zeď. My bychom byli raději, aby se prostor otevřel více k řece, aby tam vznikl veliký schodovitý přístup," řekl Šálek Deníku Rovnost.