Zaměstnance čekají buď antigenní testy u závodního lékaře či externích zdravotníků nebo samotestování. „Jednali jsme o tom s podnikovým vedením už v pátek. Mohli jsme se připravit a věřím, že to pomůže. Testovat nás budou zdravotníci a nyní se sepisují lidé pro testy v jednotlivých dnech,“ řekl dlouholetý zaměstnanec železáren ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku a odborář Stanislav Malušek.

V nedaleké velické Kordárně posílali doposud na PCR testy pracovníky s podezřením na covid na vlastní náklady. A již měsíc mohou počít s naskladněnými antigenní testy pro výtěr z nosu. „Od poloviny března budeme mít k dispozici i dostatek testů ze slin, které získáme od krajské hospodářské komory. I díky testování a trasování neměla Kordárna s 540 zaměstnanci od listopadu jediný případ šíření nákazy ve firmě,“ přiblížil personální ředitel výrobce technických tkanin Jakub Eifler s tím, že zaměstnancům také rozdali respirátory a roušky. „A budeme v tom pokračovat,“ ujistil ředitel.

I ředitel brněnské Regionální hospodářské komory Čeněk Absolon uvedl, že až dvě třetiny členských firem už rozjely dobrovolné testování pracovníků. „Cesta ze současné krize vede povinným testováním a očkováním,“ zdůraznil Absolon.

Povinné testy



Do 12. března mají být otestovaní všichni pracovníci firem s více než 250 zaměstnanci

Do 15. března by měli být otestovaní všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců



Možné pokuty: pro zaměstnavatele až 500 tisíc korun, a to i opakovaně; u zaměstnanců až 50 tisíc korun

Brněnský dopravce RegioJet se Student Agency spustil testování pracovníků v úterý. „Testováni budou všichni zaměstnanci, kteří jsou a budou v práci, to znamená například palubní personál, prodejci, ale i lidé v kancelářích. Celkem jde o stovky zaměstnanců,“ sdělil mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Jídelny zůstanou

Zaměstnavatelům má pomoci s financováním plošného testování erár. „Antigenní testování provedené zdravotníkem bude plně hrazeno, na samotestování stát přispěje čtyřikrát měsíčně šedesáti korunami na test a zaměstnance,“ uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček.

Právě po jeho úterním vyjádření si ve firmách výrazně oddechli. Nemusejí totiž přistoupit k avizovanému, ale také z podniků kritizovanému, rušení závodního stravování. Jen se u něj zpřísňují podmínky. „Každý zaměstnanec u nás sedí v jídelně u vlastního stolu, ten je dva metry od vedlejšího. Samozřejmě má k dispozici desinfekci,“ přiblížila Regina Bělohoubková z kyjovských skláren. Podobnou úpravu nařídila i vláda. „Jeden strávník u stolu, u dlouhého stolu rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky, které brání šíření kapének,“ upřesnil na tweetru Havlíček.

Podle jeho kolegy, ministra zdravotnictví Jana Blatného, má být testování ve firmách dalším krokem, jak zastavit šíření epidemie a zároveň co nejméně ohrozit chod ekonomiky. „Pravidelné a opakované testování zachytí i bezpříznakové přenašeče, kteří tak nevědomky mohou nakazit i ostatní,“ osvětlil význam novinky Blatný.