Poprvé se novými motivy z pera grafického designera a místního rodáka Milana Nguyena setkají návštěvníci Slavností břeclavského piva už o tomto víkendu. „Pro vytvoření nové korporátní identity města jsme si najali společnost Czech Design. Ta pro nás vyhlásila veřejnou soutěž, do které se přihlásilo na třicet designových studií. Do druhého kola postoupilo pět z nich a do finále pak tři. Zvítězila právě Little Greta,“ představila mluvčí města Jana Pelcová.

Projekt trval na půl roku a Břeclavské vyšel na asi čtyři sta tisíc korun bez daně. Pětadevadesát procent částky pokryla dotace.

Hlavním symbolem nové identity města je písmeno B. „Symbolizuje uzel, srdce, ale i hrozen připomínající atmosféru města. Je silniční, lodní a železniční křižovatkou. Barevnost vychází z městské vlajky a znaku. Primární barvou je zelená, kterou doprovází font písma FK Grotesk. To navrhl břeclavský rodák Květoslav Bartoš. Celá identita je podtržená hravou, přátelskou a organickou ilustrací,“ představil autor vítězného návrhu Nguyen.

Břeclík v síni slávy

Vizuální identita města od Little Greta se bude odrážet v navigačním systému městem, magazínu Radnice, na vizitkách nebo třeba v reklamních a propagačních materiálech a předmětech. „Je třeba říci, že konkrétně Břeclík je iniciativou, která vzešla ze strany města. Břeclav je tak snad jediným městem, které dokázalo vizuální identitu přenést do takové věci jako je preclík. V tomto směru je Břeclav opravdu unikátní, což si uvědomují i v Czech Design v Praze. Mají zájem o pár kousků do síně slávy,“ usmívala se projektová manažerka Little Greta Nikola Timkovičová.

Zadáním Břeclavských bylo ukázat okresní město jiným způsobem. „Logo s erbem lva dobývajícího se na zámeckou věc budeme používat i nadále, to nezmizí. Především pak v serióznějších a vážnějších případech. Co nám ale chybělo, bylo ukázat něco hravějšího a přívětivějšího jak pro obyvatele města, tak i pro návštěvníky. Něco, co k nám přitáhne i pozornost. Chtěli jsme být konzervativní, ale zase ne moc. Myslím, že výsledek splnil to, co jsme od toho při zadávání očekávali. Navazujeme na vlajku i znak, ale neobracíme je, naopak, citlivě pracujeme s tím, co už je zažité a funguje. Je to velmi moderní, ale zároveň seriózní,“ zhodnotil místostarosta města Jakub Matuška.

Z výsledku je nadšený i starosta Svatopluk Pěček. „Vtipně využili barvy z vlajky, za to jsme rádi. Celek působí opravdu jemně a neagresivně. Mně osobně se líbí cyklistický dres se lvem a s kolem. Je hezké připomínat, že je Břeclav jakousi moravskou Šanghají,“ těší starostu.