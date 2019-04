Podivín – Práce na budově historické radnice v centru shodila lešení a lidem se odhalila v plné kráse.

„Hotové už máme téměř všechno. Momentálně věšíme světla, zasazujeme dveře a chystáme se přestěhovat nábytek. Do letních prázdnin by snad vše mělo být hotové,“ věří podivínský starosta Martin Důbrava, který spolu s vedením města chystá v červnu pro obyvatele den otevřených dveří. „Lidé se tak budou moci přijít do nových prostor radnice podívat,“ nalákal Důbrava.