Školčata do ní vůbec poprvé zamíří prvního září. „Stavbu jsme sice dokončili brzy, letos v dubnu, ale o to déle jsme čekali na kolaudaci. A to až tak dlouho, že jsme téměř přestali věřit, že sem vůbec děti v září zamíří. Ale vše se naštěstí podařilo už v minulém týdnu dokončit,“ zavtipkoval v úterý při slavnostním otevření starosta obce Libor Kabát.

Školka se dvěma třídami vyšla na dvaatřicet milionů. Dvacet získala obec z dotace od ministerstva financí. „Nová školka byla naším dlouhodobým plánem a přáním. Když jsem začínal jako starosta, což už bude také pětadvacet let, říkali jsme si, že bychom se měli právě na školku zaměřit. O to více jsem rád, že se to konečně podařilo. A těší mě, že nakonec vyšla i dvacetimilionová dotace. Nebýt jí, museli bychom řešit nějaký úvěr a obec by se na dlouhé roky zadlužila,“ přiblížil starosta.

Lednickou školku momentálně navštěvuje devětašedesát dětí. „Její kapacita je sice čtyřiaosmdesát dětí, ale byli jsme nuceni počty ponížit kvůli dětem dvouletým. Školku jich bude navštěvovat jedenáct a péče o ně je pochopitelně náročnější,“ zdůvodnila ředitelka Simona Kratochvílová.

V havarijním stavu

Ledničtí s výstavbou nové školky začali loni na jaře. Důvodem, který je k tomu vedl, nebyla nedostačující kapacita stávajícího zařízení, ale jeho havarijní stav. „Statika školky a její technický stav není dobrý. Budova na různých místech praská, okna jsou ve špatném stavu, museli bychom i zateplovat. Po poradě s odborníky a statiky jsme dospěli k názoru, že bude nejrozumnějším řešením postavit školku novou,“ připomněl před časem pro Deník Rovnost Kabát.

Co bude s budovami dosluhující mateřské školy, vedení obce ještě zváží. „Zbořit je můžeme kdykoli. Prostory jsme nabídli obcím zasaženým tornádem, ovšem jim se podařilo sehnat si zázemí v okolních obcích, což je logické,“ zareagoval na dotazy přihlížejících starosta Kabát.

Jak před časem poznamenal, budovy dřívější školky se nabízí k využití pro provoz, který by nebyl tak náročný na vytápění. „Rozhodně nepočítáme s využitím ke komerčnímu pronájmu. Možná, že by budova mohla sloužit třeba jako archiv. Uvidíme, budeme o tom teprve jednat. Stejně tak budeme jednat i o tom, co s historickou vilou v blízkosti školky, kde máme nyní knihovnu. I ta je z hlediska zchátralosti v dost špatném stavu,“ uvedl loni na jaře Kabát.