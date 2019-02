Dům byl majetkem umělkyně Věry Nohelové. Vedení města už před lety jednalo s dědici o jeho odkoupení, ale nedohodli se na částce. Město bylo ochotno investovat maximálně osm milionů korun.

„Chceme opět otevřít případnou možnost odkupu. Zajímá nás názor členů komisí, zda máme o památku usilovat a co by se s ní mohlo stát, k čemu by měla sloužit. Rádi bychom získali další kulturní stánek města,“ řekla starostka Hustopečí Hana Potměšilová.

Dům je zapsán jako kulturní památka v seznamu kulturního dědictví.