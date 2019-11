Starostka Lenka Grofová potvrdila, že se městu podařilo dohodnout s novou zubařkou, která by byla společná pro tři spádové obce.

Kromě pacientů z Velkých Bílovic by přijímala i pacienty z Rakvic a Velkých Pavlovic.

„Paní zubařka je nyní na rodičovské dovolené. Dohodli jsme se, že by k nám nastoupila v lednu 2021,“ řekla Deníku Rovnost Grofová. Zmínila také, že by město alespoň provizorně zařídilo zubařce prostory ordinace. Bez zubaře jsou už od letošního června v Rakvicích. Starosti s obsazením prázdných ordinací ve zdravotním středisku řeší také vedení Velkých Pavlovic. „Nadšený z toho, že bychom měli společného zubaře, nejsem. Zubaře, který by šel do Rakvic ordinovat, jsme však zatím nesehnali,“ uvedl před časem rakvický starosta Radek Průdek.