Záměrem společnosti je přestavět více než třicet let starou budovu v komplex s byty. Deníku to potvrdil jednatel společnosti Tomáš Kučera.

„Máme zažádáno o územní rozhodnutí. Dostali jsme vyjádření z Břeclavi a podali si na kraj odvolání. V tuto chvíli více říct nedokážu. Vše záleží na tom, jak dopadne povolovací proces. Nicméně naším cílem je zde skutečně postavit byty,“ sdělil Kučera.

Nad zámkem se roztančil jeřáb. Na místě Vranova mlýna začala stavba resortu

Připravených má hned několik variant možného využití. „Budova v každém případě prázdná nezůstane, bylo by to kontraproduktivní. Místo je to opravdu krásné,“ doplnil jednatel společnosti Pegas Real.

Podle realitního experta Roberta Schmidta, jehož kancelář bývalé sídlo spořitelny za více než dvacet milionů korun asi před třemi lety prodávala, by zde mohlo vyrůst až osmdesát menších bytových jednotek.

Brněnský developer by budovu bývalé spořitelny rád přestavěl v bytový dům.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Je to obrovská stavba, která se táhne dozadu do dvora. Velký problém zde ale majitelé budou mít s parkováním. Město jim totiž nedalo souhlas k pronájmu ani prodeji parkovacích míst okolo sportovního areálu TJ Lokomotiva. A oni teď řeší, co s tím,“ nastínil jednatel Schmidt Reality.

Naznačil, že rekonstrukce celého objektu může investora vyjít až na dvě stě milionů korun. „I proto, že by zde nejspíš muselo dojít k vybudování podzemních garáží, což by celý projekt pořádně prodražilo,“ domnívá se.

Další z možných potíží pak je, že se dům nachází v blízkosti věznice. „Nejen, že je dům specificky využitelný, přece jen šlo původně o kancelářskou budovu, takže bude poměrně složité ho přestavět. Navíc je kousek od věznice. Výhled na atletický stadion je hezký, ale jeden z pohledů vede i na vězeňský dvůr, což některým potenciálním kupcům tehdy vadilo,“ zavzpomínal Schmidt.

Původní studii, tedy návrh stavby, jak by budova mohla po rekonstrukci vypadat, vytvořil architekt Jiří Remo. „Její součástí byla první čísla o možném počtu bytů, jejich velikosti, investičních nákladech i poměrech náklad – výnos. To aby budoucí majitel věděl, jestli do přestavby má jít, a kolik za ni zaplatí,“ sdělil Deníku.

Podívejte se, jak budova aktuálně vypadá

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Protože je budova poměrně úzká a dlouhá, uprostřed ji rozpůlil a pozměnil její vnitřní dispozici.

„Vzniklo tak více fasád než jen čelní a dvorní. Množství fasád jsem vytvořil ve vnitrobloku tím, že jsem prolomil některé trakty. Ovšem nevím, zda u mojí původní myšlenky nový majitel zůstane či nikoli. Vše je o nápadu,“ oznámil Remo.

Čistší voda a volný čas. V Břeclavi plánují úpravy Mlýnského náhonu

Více než v parkování vidí problém v legislativě. „Pokud města trošku nepovolí, nevytvoří parkovací plochy, jejich centra se vylidní. To je věc, kterou řeší všude na světě. Města žijí ve dne, protože je v jejich centrech množství administrativních budov, které nejsou tak náročné na parkovací stání. Ovšem v noci jsou mrtvá. To proto, že zde chybí bytové domy, které naopak těch parkovacích míst potřebují více. Je proto důležité, aby města začala investorům v tomto směru vycházet vstříc. Poptávka po bydlení je stále obrovská,“ tvrdí architekt.

Jestli se nakonec projekt vydaří, zajímá i vedení Břeclavi. „Budeme jen rádi, až tato zpustlá budova znovu ožije. Podobných objektů v soukromém vlastnictví je v Břeclavi několik. Osobně se snažím na jejich majitele apelovat, aby jejich stav řešili. Chceme, aby město bylo vizuálně pěkné,“ okomentoval pro Deník starosta města Svatopluk Pěček.

Pětipodlažní budova se třemi vchody začala České spořitelně sloužit před sedmadvaceti lety. Už v roce 2016, když se prodávala, za ni tehdejší vlastník požadoval zhruba pětadvacet milionů korun.