Poničené chodníky po tornádu mají také v sousední Moravské Nové Vsi. „Kde domy demolovali, je to zmuchlané hodně, to je na kompletní předláždění,“ konstatoval starosta Marek Košut. Podle něj se jejich poškození navíc bude ještě zvětšovat. „Elektrikáři se tady budou pohybovat se zemními rozvody,“ zmínil.

Místostarosta Babisz odhaduje škody v milionech, možná desítkách milionů. „Kdybychom to měli platit z našeho rozpočtu, určitě to nezaplatíme,“ prohlásil.

Co nejvíce peněz pro obce a kraj se snažil vyjednat se zástupci ministerstva také hejtman Jan Grolich. Právě v případě poničených chodníků v Hruškách se jedná o obrovské škody. „Silnice a chodníky už údajně nezničilo tornádo, ale technika, která tam jezdila a odklízela nepořádek. Druhou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury už nedostanou a budou to muset dělat kompletně ze svého,“ podotkl.

Resort vypsal výzvu na obnovu obecního a krajského majetku po živelní pohromě. Příjem žádostí začal v pátek. „Podpora se vztahuje na území, pro které byl vyhlášen krizový stav, v tomto případě je to Jihomoravský kraj. Dotaci poskytneme na majetek, který byl zasažen živlem, tornádem. Nevztahuje se na majetek, který je poškozený v důsledku odklízení škod,“ vzkázal mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Hrušečtí udělali nové chodníky z dotace po obou stranách hlavní silnice, podle místostarosty Marka Babisze však bude potřeba je udělat znovu. Minimálně v úseku od dráhy po kostel. „Když začaly létat vlivem tornáda střechy a dopadly na chodník, částečně ho to poškodilo. Potom tam začala jezdit těžká technika. Prvořadé bylo uklidit prostor. Bouraly se domy, nikdo nezakrýval chodník,“ řekl Babisz.

