Nové Mlýny /FOTOGALERIE/ - Novomlýnské nádrže se stále více zanášejí. Kromě přírodních naplavenin i odpadem. Nejhůře je na tom horní mušovská nádrž.

Uměle vybudované Novomlýnské nádrže se stále více zanášejí bahnem, naplaveninami a také odpadky. Pohled na vodu, ve které plavou hromady odpadků, je žalostný. „Není to pěkné a nevypadá to dobře,“ vyjádřil svůj názor Miroslav Řehák. Právě on Břeclavskému deníku poslal fotografie, které spíše než jezera určená k rekreaci připomínají odpadní stoku.



Hlavním problémem nádrží je jejich postupné zanášení. „Horní mušovská nádrž je na tom nejhůř. Ústí do ní řeky, takže je zanesená bahnem. Nánosů každoročně přibývá. Je to téměř neřešitelný problém. Prostřední věstonická nádrž je na tom lépe, i když do ní vtéká voda ze Svratky a Jihlavy, není těch nánosů už tolik. Nejlépe je na tom spodní novomlýnská, do které se už tolik nánosů nedostane,“ přiblížil rozdíly správce autokempu Merkur a místostarosta Pasohlávek Jan Duda.



Jak říká, pro turisty je nejdůležitější, aby měl parník, který po jezerech jezdí, dostatečný ponor. „Je to strašák do budoucna, protože horní nádrž je na tom opravdu špatně,“ varoval Duda.



Podle odborníků by bylo řešením zvýšit hladiny nádrží tak, aby se bahno ve vodě víc zředilo. Další možností je vyčistit řeky, které do nádrží vtékají. Někteří ale tvrdí, že situace není ještě tak vážná, aby se jí bylo nutné zabývat.



„Počítáme s tím, že když nánosů bude hodně, budeme problém muset řešit. Momentálně je situace zvladatelná, takže žádná úprava neprobíhá. Nánosy zatím nenarušují funkci nádrží,“ vyjádřil přesvědčení vedoucí útvaru zahraničních činností Povodí Moravy Pavel Bíza.



Povodí Moravy stav zanášení nádrží průběžně sleduje. „Každý rok kontrolujeme, kolik nánosů přibývá. Naplaveniny přinášejí řeky. Nejvíce za povodňových situací, kdy dochází ke splavování sedimentů a ty se dostávají do Nových Mlýnů,“ popsal Bíza.



Kritizované nečistoty se podle něj dostávají do nádrží rovněž z řek, do kterých jsou většinou splavovány z městských a obecních čistíren odpadních vod. „Toto znečištění, ale nezvyšuje zanášení nádrží. Není ve vodě viditelné. Zjistí se jen chemickým rozborem,“ řekl Bíza. Fotografie Miroslava Řeháka ale svědčí o něčem jiném.



Vodní dílo bylo už od počátku problematickou stavbou, která výrazně poškodila životní prostředí a zpřetrhala existující přírodní řetězce. Zanášení nádrží je složitý ekologický problém způsobený lidskou činností, který se podle některých odborníků vyřeší během několika desítek let. Jiní si myslí, že je to problém trvalý. Všichni se však shodují, že je to záležitost, kterou budou řešit ještě příští generace.